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В СВР рассказали, на что может пойти Запад ради сохранения доминирования

В СВР рассказали, на что может пойти Запад ради сохранения доминирования - 10.12.2024, ПРАЙМ

В СВР рассказали, на что может пойти Запад ради сохранения доминирования

Ради сохранения своей доминирующей позиции в мире западные государства могут решиться на разжигание глобальной войны с эпицентром в Евразии. Такое мнение... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T09:35+0300

2024-12-10T09:35+0300

2024-12-10T09:39+0300

спецоперация на украине

россия

украина

запад

свр

сергей нарышкин

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Ради сохранения своей доминирующей позиции в мире западные государства могут решиться на разжигание глобальной войны с эпицентром в Евразии. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в беседе с журналом "Разведчик".Отвечая на вопрос, готов ли Запад на крайние меры, политик с уверенностью ответил: "Считаю, что вполне"."Одним из возможных сценариев развития событий в среднесрочной перспективе остается попытка развязывания западниками глобального вооруженного конфликта с эпицентром в Евразии. Такой, знаете, проверенный способ мирового капитала выйти из кризиса", - добавил директор СВР.В то же время он выразил надежду на то, что США и Великобритания являются не единственными, кто связан общими ценностями. По его словам, появились другие, более ответственные игроки мировой арены, которые вместе способны противостоять англосаксонским авантюрам и самостоятельно урегулировать любые проблемы.Нарышкин упомянул, что Запад рассчитывает воевать с Россией до последнего украинца, а когда их уже не будет - заставить сражаться прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе и немцев. Однако он уточнил, что США теряют инициативу на всех фронтах, а на постсоветском пространстве у Вашингтона и вовсе начались провалы.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

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украина

запад

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россия, украина, запад, свр, сергей нарышкин