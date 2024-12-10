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В СВР рассказали, на что может пойти Запад ради сохранения доминирования - 10.12.2024, ПРАЙМ
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В СВР рассказали, на что может пойти Запад ради сохранения доминирования
В СВР рассказали, на что может пойти Запад ради сохранения доминирования - 10.12.2024, ПРАЙМ
В СВР рассказали, на что может пойти Запад ради сохранения доминирования
Ради сохранения своей доминирующей позиции в мире западные государства могут решиться на разжигание глобальной войны с эпицентром в Евразии. Такое мнение... | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T09:35+0300
2024-12-10T09:39+0300
спецоперация на украине
россия
украина
запад
свр
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Ради сохранения своей доминирующей позиции в мире западные государства могут решиться на разжигание глобальной войны с эпицентром в Евразии. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в беседе с журналом "Разведчик".Отвечая на вопрос, готов ли Запад на крайние меры, политик с уверенностью ответил: "Считаю, что вполне"."Одним из возможных сценариев развития событий в среднесрочной перспективе остается попытка развязывания западниками глобального вооруженного конфликта с эпицентром в Евразии. Такой, знаете, проверенный способ мирового капитала выйти из кризиса", - добавил директор СВР.В то же время он выразил надежду на то, что США и Великобритания являются не единственными, кто связан общими ценностями. По его словам, появились другие, более ответственные игроки мировой арены, которые вместе способны противостоять англосаксонским авантюрам и самостоятельно урегулировать любые проблемы.Нарышкин упомянул, что Запад рассчитывает воевать с Россией до последнего украинца, а когда их уже не будет - заставить сражаться прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе и немцев. Однако он уточнил, что США теряют инициативу на всех фронтах, а на постсоветском пространстве у Вашингтона и вовсе начались провалы.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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россия, украина, запад, свр, сергей нарышкин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, СВР, Сергей Нарышкин
09:35 10.12.2024 (обновлено: 09:39 10.12.2024)
 
В СВР рассказали, на что может пойти Запад ради сохранения доминирования

Нарышкин: Запад попытается развязать глобальную войну с эпицентром в Евразии

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Ради сохранения своей доминирующей позиции в мире западные государства могут решиться на разжигание глобальной войны с эпицентром в Евразии. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в беседе с журналом "Разведчик".
Отвечая на вопрос, готов ли Запад на крайние меры, политик с уверенностью ответил: "Считаю, что вполне".
"Одним из возможных сценариев развития событий в среднесрочной перспективе остается попытка развязывания западниками глобального вооруженного конфликта с эпицентром в Евразии. Такой, знаете, проверенный способ мирового капитала выйти из кризиса", - добавил директор СВР.
НЕ БРАТЬ!!!!!!! - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2024
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Вчера, 20:05
В то же время он выразил надежду на то, что США и Великобритания являются не единственными, кто связан общими ценностями. По его словам, появились другие, более ответственные игроки мировой арены, которые вместе способны противостоять англосаксонским авантюрам и самостоятельно урегулировать любые проблемы.
Нарышкин упомянул, что Запад рассчитывает воевать с Россией до последнего украинца, а когда их уже не будет - заставить сражаться прибалтов, восточноевропейцев, а в перспективе и немцев. Однако он уточнил, что США теряют инициативу на всех фронтах, а на постсоветском пространстве у Вашингтона и вовсе начались провалы.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЗАПАДСВРСергей Нарышкин
 
 
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