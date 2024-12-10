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В США забили тревогу из-за "вакуума" в руководстве страны

В США забили тревогу из-за "вакуума" в руководстве страны - 10.12.2024, ПРАЙМ

В США забили тревогу из-за "вакуума" в руководстве страны

Действующий американский президент Джо Байден прекратил выполнение своих обязанностей после того, как Дональд Трамп одержал победу на выборах, у его... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T12:22+0300

2024-12-10T12:22+0300

2024-12-10T12:49+0300

сша

джо байден

дональд трамп

выборы в сша

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден прекратил выполнение своих обязанностей после того, как Дональд Трамп одержал победу на выборах, у его администрации, однопартийцев и законодателей складывается впечатление, что он оставил Овальный кабинет уже несколько недель назад. Об этом пишет издание Politico. Отмечается, что Байден покинет пост президента только через 42 дня, однако создается впечатление, что он уже это сделал.По данным издания, после поражения демократов на выборах Байден в значительной степени ограничен заранее подготовленными заявлениями, избегает спонтанных публичных выходов и вопросов от прессы, а также предпочитает не участвовать в обсуждениях, касающихся победы Дональда Трампа и будущего Демократической партии. Также сообщается, что за почти две недели своего пребывания за границей после выборов он сделал лишь семь комментариев для прессы. "Он словно легкомысленно и эгоистично относится к своим последним неделям на посту", - заявил бывший работник Белого дома. Кроме того, значительно уменьшилось участие вице-президента США Камалы Харрис. "Из Белого дома не исходит никакого руководства… наблюдается полный вакуум", - говорит один из представителей Демократической партии. После поражения на выборах партия и действующий президент не проявляют особого интереса к определению дальнейшей политической стратегии после 20 января, замечает издание. Многие партийные функционеры и сотрудники уже не следят за повседневной деятельностью Байдена и даже не осведомлены о его длительной поездке за границу. Дональд Трамп, который уже занимал пост президента США в 2017-2021 годах, одержал победу на выборах 5 ноября. Он стал первым политиком с XIX века, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Его победу подтвердили все ведущие средства массовой информации, отвечающие за подсчет голосов, включая Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис обратилась к своим сторонникам и подтвердила свое поражение, в то время как действующий президент США Джо Байден общался с Трампом и поздравил его с победой.

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сша, джо байден, дональд трамп, выборы в сша