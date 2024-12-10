https://1prime.ru/20241210/ukraina-853459290.html

На Украине назвали еще один фактор, который деморализует ВСУ

На Украине назвали еще один фактор, который деморализует ВСУ - 10.12.2024, ПРАЙМ

На Украине назвали еще один фактор, который деморализует ВСУ

Украинские чиновники и командиры Вооруженных сил Украины признают, что их усилия по созданию оборонительных укреплений затруднены задержками и недостаточной... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T09:05+0300

2024-12-10T09:05+0300

2024-12-10T09:05+0300

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Украинские чиновники и командиры Вооруженных сил Украины признают, что их усилия по созданию оборонительных укреплений затруднены задержками и недостаточной координацией, что в свою очередь усугубляет деморализацию Вооруженных Сил Украины на фоне быстрого наступления российских войск, сообщает издание Financial Times. Так, газета отмечает, что Украина старается как можно скорее возвести несколько линий обороны, чтобы остановить российское наступление. Однако, по словам украинских чиновников и командиров, текущие усилия сталкиваются с задержками и отсутствием координации. Экс-спикер Верховной Рады Украины, депутат Дмитрий Разумков, подчеркнул, что эта ситуация сводит на нет боевой дух войск. По его словам, "финансирование распределено по различным регионам, и каждая область строит по своему усмотрению. Нет единого лица, отвечающего за качество, планирование, передачу и контроль за этими позициями". Согласно информации издания, Днепропетровская область выделила 7,3 миллиона долларов на оборонительные сооружения с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года. Тем не менее, два чиновника, участвующие в строительных работах в этом регионе, выразили недовольство, сказав, что за эти средства достигнуто очень мало и работы активизировались только около двух месяцев назад. Корреспондент Financial Times, посетивший Днепропетровскую область в ноябре, отметил только несколько подготовленных позиций и противотанковый ров, а также незаконченные или заброшенные военные объекты. Ранее британская газета Guardian сообщила, что ноябрь 2024 года стал самым неудачным для Украины в конфликте, поскольку за этот месяц Киев утратил территории площадью, сопоставимой с Нью-Йорком — общая площадь потерянных земель составила 1202 квадратных километра, главным образом на Донбассе. В июне президент России Владимир Путин выдвинул ряд инициатив для мирного разрешения конфликта: Москва немедленно остановит огонь при условии вывода украинских войск с территорий, присоединенных к России, а также потребовала от Киева отказаться от вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный статус. Путин также затронул возможность отмены санкций против России. После террористического акта ВСУ в Курской области Путин заявил о невозможности продолжения переговоров с теми, кто "независимо наносит удары по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре". Позже помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что мирные предложения Москвы, озвученные ранее, все еще актуальны, но в условиях текущей ситуации диалог с Украиной невозможен.

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россия, украина, всу