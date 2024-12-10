https://1prime.ru/20241210/ukraina-853463058.html

На Западе предсказали развитие отношений России и Украины после конфликта

На Западе предсказали развитие отношений России и Украины после конфликта - 10.12.2024, ПРАЙМ

На Западе предсказали развитие отношений России и Украины после конфликта

После урегулирования конфликта между Россией и Украиной обе стороны будут прочно связаны в самых разных аспектах. Такое предположение высказал ирландский... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T11:52+0300

2024-12-10T11:52+0300

2024-12-10T12:08+0300

спецоперация на украине

россия

украина

переговоры

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МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. После урегулирования конфликта между Россией и Украиной обе стороны будут прочно связаны в самых разных аспектах. Такое предположение высказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Они по-прежнему будут иметь общую историю, религию, народ и в миллионах аспектов будут неразрывно связаны", — отметил обозреватель, при этом задавшись вопросом, где тогда окажутся Евросоюз и Североатлантический альянс.В этой связи Боуз заявил, что украинский конфликт рано или поздно разрешится, после чего Россия останется могущественным соседом Украины.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20241209/zelenskiy-853447435.html

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россия, украина, переговоры