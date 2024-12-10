https://1prime.ru/20241210/uran-853473028.html

ФРГ, Франция и Британия выступили с призывом к Ирану по ядерной программе

ФРГ, Франция и Британия выступили с призывом к Ирану по ядерной программе - 10.12.2024, ПРАЙМ

ФРГ, Франция и Британия выступили с призывом к Ирану по ядерной программе

Правительства Германии, Франции и Великобритании выразили жесткое осуждение в отношении действий Ирана, направленных на увеличение производства урана,... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T16:57+0300

2024-12-10T16:57+0300

2024-12-10T16:57+0300

иран

франция

германия

великобритания

уран

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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Правительства Германии, Франции и Великобритании выразили жесткое осуждение в отношении действий Ирана, направленных на увеличение производства урана, обогащённого до 60 процентов. В этой связи государства ни призвали Тегеран немедленно остановить ядерную эскалацию. В сообщении Министерства иностранных дел Германии сказано: "Мы, правительства Германии, Франции и Великобритании, осуждаем последние действия Ирана, представленные в отчетах МАГАТЭ, по расширению своей ядерной программы и значительному увеличению производства урана, обогащённого до 60% на подземном объекте в Фордо". Кроме того, страны обеспокоены увеличением числа действующих центрифуг в Иране и началом работ по созданию дополнительной инфраструктуры для обогащения урана. "Мы настоятельно призываем Иран отказаться от этих действий и немедленно прекратить ядерную эскалацию", – подчеркнул МИД Германии. В пятницу генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в интервью агентству Reuters, что в Иране резко возрастает мощность производства урана, обогащённого до 60%. Он отметил, что раньше Иран производил около пяти-семи килограммов такого урана в месяц, однако сейчас его мощность может возрасти "в семь, восемь, а возможно, и в большее количество раз". Гросси также сообщил о том, что Иран начал подготовительные меры, чтобы остановить увеличение запасов урана, обогащённого до 60%. Переговоры о ядерной программе между Ираном и так называемой "евротройкой" (Германия, Франция и Великобритания) прошли 29 ноября в Женеве после двухлетнего перерыва. Иранскую делегацию возглавил помощник главы МИД по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи. По информации правительства Ирана, дальнейшие переговоры состоятся в ближайшее время. Неделей ранее резолюция, инициированная Великобританией, Германией, Францией и США, была принята в МАГАТЭ без учета результатов визита директора Рафаэля Гросси в Иран. Гросси также посетил Иран 14-15 ноября для обсуждения ядерных программ и осмотра объектов в Фордо и Нетензе. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил Гросси, что Тегеран ни разу не стремился к созданию ядерного оружия. В 2015 году была заключена ядерная сделка между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, которая предусматривала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США вышли из соглашения при президенте Трампе и вновь ввели санкции против Ирана, что привело к постепенному сокращению Ираном своих обязательств в рамках этого соглашения.

https://1prime.ru/20241202/putin-853258125.html

иран

франция

германия

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иран, франция, германия, великобритания, уран