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Юань открывает торги 10 декабря ростом
Юань открывает торги 10 декабря ростом - 10.12.2024, ПРАЙМ
Юань открывает торги 10 декабря ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника растёт до 13,88 рубля, следует из данных Московской биржи. | 10.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-10T10:06+0300
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МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника растёт до 13,88 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.08 мск повышался на 2 копейки, до 13,88 рубля.
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РОССИЯ, биржа, курсы валют, юань, USD/RUB - Курс доллара к рублю