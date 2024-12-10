https://1prime.ru/20241210/zatraty-853450043.html

Затраты на закупку троллейбусов в России снизились на 22%

Затраты на закупку троллейбусов в России снизились на 22% - 10.12.2024, ПРАЙМ

Затраты на закупку троллейбусов в России снизились на 22%

Сумма госзакупок на поставку троллейбусов, трамваев и электробусов в январе-ноябре составила 7,7 миллиарда рублей, что на 22% меньше, чем за аналогичный период... | 10.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-10T04:17+0300

2024-12-10T04:17+0300

2024-12-10T04:17+0300

бизнес

москва

екатеринбург

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853450043.jpg?1733793461

МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Сумма госзакупок на поставку троллейбусов, трамваев и электробусов в январе-ноябре составила 7,7 миллиарда рублей, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал РИА Новости эксперт сервиса "Контур. Закупки" Василий Данильчик. "С января по декабрь 2024 года госзаказчики, работающие по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ, уменьшили затраты на закупку троллейбусов. За этот период они провели 17 закупок на общую сумму 7,7 миллиарда рублей, что на 22% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года, когда расходы составили 9,9 миллиарда рублей", - подсчитал эксперт. Крупнейшую закупку провела администрация города Екатеринбурга, которая приобрела 50 троллейбусов на сумму 1,65 миллиарда рублей. Средняя цена составила при этом 33 миллиона рублей. Новые троллейбусы, согласно контракту, должны поступить в распоряжение заказчика не позднее 10 декабря 2024 года. Еще один крупный тендер провело петербургское ГУП "Горэлектротранс". Поставщик должен до 25 декабря текущего года предоставить 20 троллейбусов на сумму 864 миллиона рублей. При этом за 2024 год был заключен лишь один контракт на приобретение двух электробусов за 28 миллионов рублей, которые по условиям должны были поступить на баланс ГКУ "Управление транспорта и дорожного мониторинга Сахалинской области" до конца июля. "С одной стороны, мы видим изменения в экономической ситуации и перераспределение бюджетов. С другой стороны, на эти данные могли повлиять завершение крупных инфраструктурных проектов или сокращение объема госпрограмм по модернизации транспорта", - комментирует ситуацию Данильчик.

москва

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, екатеринбург