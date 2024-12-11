https://1prime.ru/20241211/atacms-853500901.html

ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS

ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS - 11.12.2024, ПРАЙМ

ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS

Вооруженные силы Украины атаковал военный аэродром в Таганроге в Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS, передает Минобороны РФ. | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T18:20+0300

2024-12-11T18:20+0300

2024-12-11T18:27+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины атаковал военный аэродром в Таганроге в Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS, передает Минобороны РФ.В сообщении оборонного ведомства указывается: "Утром 11 декабря 2024 года киевский режим нанес ракетный удар западным высокоточным оружием по военному аэродрому Таганрог на территории Ростовской области".По сообщению Минобороны, было "достоверно установлено, что были применены шесть баллистических ракет ATACMS американского производства". При этом в ведомстве заявили, что две из шести выпущенных ВСУ ракет ATACMS были сбиты комплексом "Панцирь", а все другие - отклонены РЭБ. Есть пострадавшие среди личного состава, разрушений нет."Даная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты", - подчеркнули в Минобороны.

https://1prime.ru/20241130/udar-853222793.html

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