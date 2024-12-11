https://1prime.ru/20241211/avto-853474697.html

Автоэксперт предупредил об опасности поездки в заснеженной машине

Автоэксперт предупредил об опасности поездки в заснеженной машине - 11.12.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт предупредил об опасности поездки в заснеженной машине

В период обильного снегопада многие водители ленятся полностью чистить машину, ограничиваясь лишь стеклами. В результате на дорогах немало авто, буквально... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T02:02+0300

2024-12-11T02:02+0300

2024-12-11T02:02+0300

авто

бизнес

общество

егор васильев

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В период обильного снегопада многие водители ленятся полностью чистить машину, ограничиваясь лишь стеклами. В результате на дорогах немало авто, буквально облепленных снегом и с огромной снеговой шапкой. Но в сочетании с относительно высокой температурой это может создать для автомобилистов неприятные ситуации, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Несмотря на то, что снег не кажется тяжелым, на крыше автомобиля он довольно быстро превращается в лед, который, как известно, уже довольно тяжел и может создать внезапные проблемы.Дело в том, что теплый воздух в салоне нагревает крышу. Это приводит к тому, что в месте контакта снега с вашим авто образуется водяная пленка. И как только автомобиль начинает ускоряться или замедляться вся масса снега, скопившаяся на крыше может прийти в движение."И если на крыше есть грязь или, например, песок, то на лакокрасочном покрытии очень быстро появятся царапины. А с учетом того, что автопроизводители нечасто оцинковывают эту деталь, коррозия неизбежна", - уверяет Васильев. Причем часто сложно вовремя ее распознать, поскольку на крышу мы смотрим довольно редко.Кроме того, при высокой скорости движения снег и лед с крыши могут нанести серьезный ущерб автомобилям, которые двигаются за вами - особенно если это происходит на скорости и другой водитель не ожидал подвоха.Более того, при начале движения или торможении снежно-ледовая масса на крыше авто может соскользнуть на лобовое или заднее стекло и сломать стеклоочистители, и даже полностью перекрыть видимость для водителя.Все это, по словам автоэксперта, опасно потерей контроля над ситуацией - а на дороге, как известно, все решают секунды. "Так что, до начала движения не забывайте чистить свой автомобиль от снега и льда. Ведь это вопрос безопасности. Причем, не только вашей", - подытожил Васильев.

https://1prime.ru/20241207/avto-853396543.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, бизнес, общество , егор васильев