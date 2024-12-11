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Автоэксперт предупредил об опасности поездки в заснеженной машине
Автоэксперт предупредил об опасности поездки в заснеженной машине - 11.12.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт предупредил об опасности поездки в заснеженной машине
В период обильного снегопада многие водители ленятся полностью чистить машину, ограничиваясь лишь стеклами. В результате на дорогах немало авто, буквально... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T02:02+0300
2024-12-11T02:02+0300
2024-12-11T02:02+0300
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егор васильев
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В период обильного снегопада многие водители ленятся полностью чистить машину, ограничиваясь лишь стеклами. В результате на дорогах немало авто, буквально облепленных снегом и с огромной снеговой шапкой. Но в сочетании с относительно высокой температурой это может создать для автомобилистов неприятные ситуации, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Несмотря на то, что снег не кажется тяжелым, на крыше автомобиля он довольно быстро превращается в лед, который, как известно, уже довольно тяжел и может создать внезапные проблемы.Дело в том, что теплый воздух в салоне нагревает крышу. Это приводит к тому, что в месте контакта снега с вашим авто образуется водяная пленка. И как только автомобиль начинает ускоряться или замедляться вся масса снега, скопившаяся на крыше может прийти в движение."И если на крыше есть грязь или, например, песок, то на лакокрасочном покрытии очень быстро появятся царапины. А с учетом того, что автопроизводители нечасто оцинковывают эту деталь, коррозия неизбежна", - уверяет Васильев. Причем часто сложно вовремя ее распознать, поскольку на крышу мы смотрим довольно редко.Кроме того, при высокой скорости движения снег и лед с крыши могут нанести серьезный ущерб автомобилям, которые двигаются за вами - особенно если это происходит на скорости и другой водитель не ожидал подвоха.Более того, при начале движения или торможении снежно-ледовая масса на крыше авто может соскользнуть на лобовое или заднее стекло и сломать стеклоочистители, и даже полностью перекрыть видимость для водителя.Все это, по словам автоэксперта, опасно потерей контроля над ситуацией - а на дороге, как известно, все решают секунды. "Так что, до начала движения не забывайте чистить свой автомобиль от снега и льда. Ведь это вопрос безопасности. Причем, не только вашей", - подытожил Васильев.
https://1prime.ru/20241207/avto-853396543.html
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авто, бизнес, общество , егор васильев
Авто, Бизнес, Общество , Егор Васильев
Автоэксперт предупредил об опасности поездки в заснеженной машине
Автоэксперт Васильев: поездка в заснеженной машине чревата ДТП
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В период обильного снегопада многие водители ленятся полностью чистить машину, ограничиваясь лишь стеклами. В результате на дорогах немало авто, буквально облепленных снегом и с огромной снеговой шапкой. Но в сочетании с относительно высокой температурой это может создать для автомобилистов неприятные ситуации, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
Несмотря на то, что снег не кажется тяжелым, на крыше автомобиля он довольно быстро превращается в лед, который, как известно, уже довольно тяжел и может создать внезапные проблемы.
Дело в том, что теплый воздух в салоне нагревает крышу. Это приводит к тому, что в месте контакта снега с вашим авто образуется водяная пленка. И как только автомобиль начинает ускоряться или замедляться вся масса снега, скопившаяся на крыше может прийти в движение.
Эти немецкие авто проверяют чаще всего. И вот почему
"И если на крыше есть грязь или, например, песок, то на лакокрасочном покрытии очень быстро появятся царапины. А с учетом того, что автопроизводители нечасто оцинковывают эту деталь, коррозия неизбежна", - уверяет Васильев. Причем часто сложно вовремя ее распознать, поскольку на крышу мы смотрим довольно редко.
Кроме того, при высокой скорости движения снег и лед с крыши могут нанести серьезный ущерб автомобилям, которые двигаются за вами - особенно если это происходит на скорости и другой водитель не ожидал подвоха.
Более того, при начале движения или торможении снежно-ледовая масса на крыше авто может соскользнуть на лобовое или заднее стекло и сломать стеклоочистители, и даже полностью перекрыть видимость для водителя.
Все это, по словам автоэксперта, опасно потерей контроля над ситуацией - а на дороге, как известно, все решают секунды. "Так что, до начала движения не забывайте чистить свой автомобиль от снега и льда. Ведь это вопрос безопасности. Причем, не только вашей", - подытожил Васильев.