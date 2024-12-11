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Топ-5 авто по спросу в ноябре: есть изменения

Топ-5 авто по спросу в ноябре: есть изменения - 11.12.2024, ПРАЙМ

Топ-5 авто по спросу в ноябре: есть изменения

Четыре из пяти популярных марок новых автомобилей в ноябре были китайскими, а средняя цена составила 2 925 000 рублей, подсчитали эксперты Авито Авто. | 11.12.2024, ПРАЙМ

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авто

chery

geely

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МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Четыре из пяти популярных марок новых автомобилей в ноябре были китайскими, а средняя цена составила 2 925 000 рублей, подсчитали эксперты Авито Авто.В сегменте новых автомобилей лидером по спросу среди марок стал ВАЗ (LADA), чья доля составила 25,1%. На втором месте – Haval (9,7%), на третьем – Chery (7,9%). Четвертую строку заняла марка Geely, получившая 5,7%, а замыкает пятерку Changan с долей 4,1%.Среди моделей лидером по спросу в ноябре 2024 года стала ВАЗ (LADA) Granta, чья доля составила 9,4%. Второе место досталось еще одной модели ВАЗ (LADA) – Vesta, которая получила 4,6% от спроса, а третье – Haval Jolion (3,6%). Также в пятерку вошли Москвич 3 и ВАЗ (LADA) Niva Legend. Наиболее динамично рос спрос на ВАЗ (LADA) Largus: в ноябре 2024 года он оказался в 14 раз выше, чем в ноябре 2023 года.Предложение на новые авто в ноябре 2024 года выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по количеству объявлений среди марок стал ВАЗ (LADA) (14,8%). На втором месте оказался бренд Chery с 11,2%, а на третьем – Geely с 10,8%. Среди моделей на первом месте в предложении – ВАЗ (LADA) Granta, чья доля составила 4,8% от всех объявлений. Вторую строку занял OMODA C5 (4,4%), а третью – Chery Tiggo 7 Pro Max (4,3%)."Сейчас особенно заметна активность китайских производителей и их дилеров в продвижении автомобилей из Поднебесной. На данный момент доля новых китайских авто в предложении составляет уже 68%" – комментирует Никита Ивахненко, руководитель направления "Новые авто" в Авито.Ситуацию на рынке меняет и увеличение доли дилеров, продающих китайские авто. По данным агентства “АВТОСТАТ”, их доля за год выросла вдвое: если в январе 2023-го этот показатель составлял 33,3%, то к июлю 2024 года достиг уже 66%. Активный рост в этом сегменте повышают конкуренцию между дилерами, стимулируя их предлагать более выгодные условия покупки авто или, например, оформления кредита.

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авто, chery, geely, авито