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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 12 декабря
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 12 декабря - 11.12.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 12 декабря
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 19,73 копейки, до 13,8539 рубля, курс доллара - на 3,24 рубля, до 103,2707 рубля, курс... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T17:50+0300
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 19,73 копейки, до 13,8539 рубля, курс доллара - на 3,24 рубля, до 103,2707 рубля, курс евро - на 2,36 рубля, до 108,5588 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, банк россии, курсы валют
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Банк России, курсы валют
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 12 декабря
ЦБ: официальный курс юаня на среду - 13,85, доллара - 103,27, евро - 108,55 руб
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 19,73 копейки, до 13,8539 рубля, курс доллара - на 3,24 рубля, до 103,2707 рубля, курс евро - на 2,36 рубля, до 108,5588 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.