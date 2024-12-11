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Песков: Байден попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Песков: Байден попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации
Песков: Байден попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации - 11.12.2024, ПРАЙМ
Песков: Байден попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации
Администрация действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена предпримет попытку оставить своим преемникам тяжелое наследство, заявил официальный... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T13:21+0300
2024-12-11T13:21+0300
россия
сша
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Администрация действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена предпримет попытку оставить своим преемникам тяжелое наследство, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это "тяжелое наследие" заключается в эскалации напряженности в отношениях с Россией."И очевидно, что действующая администрация будет идти по этому пути и будет пытаться это наследство оставить. Как и каким образом - мы с вами увидим вместе", - сообщил пресс-секретарь российского президента журналистам.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что американская администрация рассматривает введение более жестких рестрикций в отношении поставок российской нефти.
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россия, сша, дмитрий песков, джо байден
РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Джо Байден
13:21 11.12.2024
 
Песков: Байден попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации

Песков: администрация Байдена пытается оставить в наследство напряженность с РФ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен и президент США Джо Байден
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Администрация действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена предпримет попытку оставить своим преемникам тяжелое наследство, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, это "тяжелое наследие" заключается в эскалации напряженности в отношениях с Россией.
"И очевидно, что действующая администрация будет идти по этому пути и будет пытаться это наследство оставить. Как и каким образом - мы с вами увидим вместе", - сообщил пресс-секретарь российского президента журналистам.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что американская администрация рассматривает введение более жестких рестрикций в отношении поставок российской нефти.
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