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Песков: Байден попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации

Песков: Байден попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации - 11.12.2024, ПРАЙМ

Песков: Байден попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации

Администрация действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена предпримет попытку оставить своим преемникам тяжелое наследство, заявил официальный... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T13:21+0300

2024-12-11T13:21+0300

2024-12-11T13:21+0300

россия

сша

дмитрий песков

джо байден

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Администрация действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена предпримет попытку оставить своим преемникам тяжелое наследство, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это "тяжелое наследие" заключается в эскалации напряженности в отношениях с Россией."И очевидно, что действующая администрация будет идти по этому пути и будет пытаться это наследство оставить. Как и каким образом - мы с вами увидим вместе", - сообщил пресс-секретарь российского президента журналистам.Ранее агентство Bloomberg сообщало, что американская администрация рассматривает введение более жестких рестрикций в отношении поставок российской нефти.

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сша

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россия, сша, дмитрий песков, джо байден