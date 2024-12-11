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Глава Минцифры расскажет сенаторам о доступности коммуникационных услуг - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Глава Минцифры расскажет сенаторам о доступности коммуникационных услуг
Глава Минцифры расскажет сенаторам о доступности коммуникационных услуг - 11.12.2024, ПРАЙМ
Глава Минцифры расскажет сенаторам о доступности коммуникационных услуг
Глава Минцифры Максут Шадаев в рамках "правительственного часа" на заседании Совфеда расскажет сенаторам о мерах по повышению доступности коммуникационных услуг | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T00:25+0300
2024-12-11T00:25+0300
технологии
экономика
россия
рф
москва
рязанская область
максут шадаев
счетная палата
верховный суд
совфед
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МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Глава Минцифры Максут Шадаев в рамках "правительственного часа" на заседании Совфеда расскажет сенаторам о мерах по повышению доступности коммуникационных услуг для граждан, этот вопрос включен в повестку. Парламентарии рассмотрят вопрос о назначении на должность аудитора Счетной палаты РФ, на этот пост предложена кандидатура Светланы Орловой. В повестке заседания — законы о ратификации Соглашения с Алжирской Народной Демократической Республикой о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, об урегулировании правового статуса государственных концернов и корпораций, зарегистрированных в ДНР до включения ее в состав РФ. В повестке заседания СФ закон об ужесточении наказания для коллекторских агентств и кредиторов за незаконные действия в отношении должников. В частности, установлены штрафы за нарушения, допущенные во время взаимодействия коллектора с должником. Для граждан сумма штрафа составит до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — до миллиона рублей или дисквалификация на год, а для юрлиц — штраф в размере до двух миллионов. Прописаны в документе и штрафы за неисполнение решений пристава об ограничении взаимодействия с должником. Если взыскатели долгов, несмотря на запрет, звонят или пишут человеку, их будет ждать штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Юридических лиц за такие нарушения накажут взысканием от 200 до 300 тысяч рублей. Действующим законодательством регламентируется общение коллекторов с должниками, но наказание за нарушение не предусматривается. Сенаторы рассмотрят изменения в конституционный закон "О военном положении", разрешающие органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия скрывать часть информации о своей деятельности во время военного положения. Парламентарии также обсудят законы о внесении изменений в УК и УПК РФ об усилении ответственности за деяния, связанные с заключением ограничивающего конкуренцию соглашения, о внесении изменений в КоАП РФ в целях регулирования деятельности по привлечению инвестиций физических лиц. Рассмотрят сенаторы и вопрос о назначении Олега Бугакова, Инны Переверзевой и Виталия Петрушкина на должности судей Верховного суда. Кроме того, Совфед рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора от Рязанской области Николая Любимова, политик написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.
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192
40
192
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5
4.7
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40
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технологии, россия, рф, москва, рязанская область, максут шадаев, счетная палата, верховный суд, совфед
Технологии, Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Рязанская область, Максут Шадаев, Счетная палата, Верховный суд, Совфед
00:25 11.12.2024
 
Глава Минцифры расскажет сенаторам о доступности коммуникационных услуг

Шадаев расскажет сенаторам о мерах по повышению доступности коммуникационных услуг

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МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Глава Минцифры Максут Шадаев в рамках "правительственного часа" на заседании Совфеда расскажет сенаторам о мерах по повышению доступности коммуникационных услуг для граждан, этот вопрос включен в повестку.
Парламентарии рассмотрят вопрос о назначении на должность аудитора Счетной палаты РФ, на этот пост предложена кандидатура Светланы Орловой.
В повестке заседания — законы о ратификации Соглашения с Алжирской Народной Демократической Республикой о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, об урегулировании правового статуса государственных концернов и корпораций, зарегистрированных в ДНР до включения ее в состав РФ.
В повестке заседания СФ закон об ужесточении наказания для коллекторских агентств и кредиторов за незаконные действия в отношении должников. В частности, установлены штрафы за нарушения, допущенные во время взаимодействия коллектора с должником. Для граждан сумма штрафа составит до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — до миллиона рублей или дисквалификация на год, а для юрлиц — штраф в размере до двух миллионов.
Прописаны в документе и штрафы за неисполнение решений пристава об ограничении взаимодействия с должником. Если взыскатели долгов, несмотря на запрет, звонят или пишут человеку, их будет ждать штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Юридических лиц за такие нарушения накажут взысканием от 200 до 300 тысяч рублей.
Действующим законодательством регламентируется общение коллекторов с должниками, но наказание за нарушение не предусматривается.
Сенаторы рассмотрят изменения в конституционный закон "О военном положении", разрешающие органам власти всех уровней, а также органам прокуратуры и следствия скрывать часть информации о своей деятельности во время военного положения.
Парламентарии также обсудят законы о внесении изменений в УК и УПК РФ об усилении ответственности за деяния, связанные с заключением ограничивающего конкуренцию соглашения, о внесении изменений в КоАП РФ в целях регулирования деятельности по привлечению инвестиций физических лиц.
Рассмотрят сенаторы и вопрос о назначении Олега Бугакова, Инны Переверзевой и Виталия Петрушкина на должности судей Верховного суда.
Кроме того, Совфед рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора от Рязанской области Николая Любимова, политик написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯРФМОСКВАРязанская областьМаксут ШадаевСчетная палатаВерховный судСовфед
 
 
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