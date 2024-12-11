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Маск согласился с постом Трампа, высмеивающим финансирование Украины
Маск согласился с постом Трампа, высмеивающим финансирование Украины - 11.12.2024, ПРАЙМ
Маск согласился с постом Трампа, высмеивающим финансирование Украины
Американский бизнесмен Илон Маск назвал правдивым пост победившего на выборах президента США Дональда Трампа, который высмеял то, как работает экономика при... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T12:13+0300
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск назвал правдивым пост победившего на выборах президента США Дональда Трампа, который высмеял то, как работает экономика при действующем президенте Джо Байдене. Ранее Трамп в соцсети Truth Social выложил фотографию Байдена, стоящего у белой доски. На доске можно увидеть описание того, как работает экономика при Байдене или "байденомика". "Байденомика" включает четыре пункта: граждане США платят налоги, которые идут на Украину, а потом попадают в руки сыну президента, Хантеру Байдену, а тот передает их отцу. Затем Байден подписывает указ о помиловании сына. У картинки также есть подпись "Как работает байденомика". "В этом много правды", - написал Маск в соцсети X, отвечая на пост пользователя, который выложил скрин с сообщением Трампа из Truth Social. Ранее Байден помиловал своего сына Хантера, объяснив, что убежден в несправедливости судебного преследования. Ранее он сообщал, что не намерен этого делать. По словам Трампа, решение Байдена помиловать сына является злоупотреблением и нарушением норм правосудия. Маск же напомнил, что инкриминируемые Хантеру преступления за 2014-2024 годы совпадают по времени с периодом работы сына действующего президента в украинской газовой компании Burisma.
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общество , мировая экономика, украина, сша, дональд трамп, хантер байден, джо байден
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Хантер Байден, Джо Байден
Маск согласился с постом Трампа, высмеивающим финансирование Украины
Маск назвал правдивым пост Трампа, который высмеял "Байденомику"
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск назвал правдивым пост победившего на выборах президента США Дональда Трампа, который высмеял то, как работает экономика при действующем президенте Джо Байдене.
Ранее Трамп в соцсети Truth Social выложил фотографию Байдена, стоящего у белой доски. На доске можно увидеть описание того, как работает экономика при Байдене или "байденомика". "Байденомика" включает четыре пункта: граждане США платят налоги, которые идут на Украину, а потом попадают в руки сыну президента, Хантеру Байдену, а тот передает их отцу. Затем Байден подписывает указ о помиловании сына. У картинки также есть подпись "Как работает байденомика".
"В этом много правды", - написал Маск в соцсети X, отвечая на пост пользователя, который выложил скрин с сообщением Трампа из Truth Social.
Ранее Байден помиловал своего сына Хантера, объяснив, что убежден в несправедливости судебного преследования. Ранее он сообщал, что не намерен этого делать. По словам Трампа, решение Байдена помиловать сына является злоупотреблением и нарушением норм правосудия. Маск же напомнил, что инкриминируемые Хантеру преступления за 2014-2024 годы совпадают по времени с периодом работы сына действующего президента в украинской газовой компании Burisma.
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