https://1prime.ru/20241211/memorandum-853493685.html

Байден одобрил секретный меморандум о борьбе с четырьмя противниками США

Байден одобрил секретный меморандум о борьбе с четырьмя противниками США - 11.12.2024, ПРАЙМ

Байден одобрил секретный меморандум о борьбе с четырьмя противниками США

Президент США Джо Байден одобрил новый меморандум по национальной безопасности. Он должен послужить дорожной картой для будущей администрации Дональда Трампа... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T13:54+0300

2024-12-11T13:54+0300

2024-12-11T13:54+0300

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сша

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден одобрил новый меморандум по национальной безопасности. Он должен послужить дорожной картой для будущей администрации Дональда Трампа для противостояния растущему сотрудничеству между Китаем, Ираном, КНДР и Россией, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в Белом доме. Меморандум является секретным и не будет обнародован из-за чувствительности некоторых выводов, сообщают источники.В документе содержатся четыре широкие рекомендации: улучшить межведомственное сотрудничество, ускорить обмен информацией с союзниками о планах противников, выверять использование правительством США санкций и других экономических инструментов для достижения максимальной эффективности, а также усилить подготовку к управлению одновременными кризисами с участием обозначенных противников. У Байдена и победившего на президентских выборах Трампа значительно разнятся взгляды на глобальную политику, напоминает агентство. При этом чиновники как приходящей, так и уходящей администраций в переходный период пытаются координировать свои действия по вопросам национальной безопасности.

https://1prime.ru/20241211/bayden-853492659.html

сша

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мировая экономика, сша, москва, китай, джо байден, дональд трамп