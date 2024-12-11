https://1prime.ru/20241211/memorandum-853493685.html
Байден одобрил секретный меморандум о борьбе с четырьмя противниками США
Байден одобрил секретный меморандум о борьбе с четырьмя противниками США - 11.12.2024, ПРАЙМ
Байден одобрил секретный меморандум о борьбе с четырьмя противниками США
Президент США Джо Байден одобрил новый меморандум по национальной безопасности. Он должен послужить дорожной картой для будущей администрации Дональда Трампа... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T13:54+0300
2024-12-11T13:54+0300
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден одобрил новый меморандум по национальной безопасности. Он должен послужить дорожной картой для будущей администрации Дональда Трампа для противостояния растущему сотрудничеству между Китаем, Ираном, КНДР и Россией, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в Белом доме. Меморандум является секретным и не будет обнародован из-за чувствительности некоторых выводов, сообщают источники.В документе содержатся четыре широкие рекомендации: улучшить межведомственное сотрудничество, ускорить обмен информацией с союзниками о планах противников, выверять использование правительством США санкций и других экономических инструментов для достижения максимальной эффективности, а также усилить подготовку к управлению одновременными кризисами с участием обозначенных противников. У Байдена и победившего на президентских выборах Трампа значительно разнятся взгляды на глобальную политику, напоминает агентство. При этом чиновники как приходящей, так и уходящей администраций в переходный период пытаются координировать свои действия по вопросам национальной безопасности.
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мировая экономика, сша, москва, китай, джо байден, дональд трамп
Мировая экономика, США, МОСКВА, КИТАЙ, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден одобрил секретный меморандум о борьбе с четырьмя противниками США
Байден одобрил меморандум по нацбезопасности, обозначивший 4 противников США
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден одобрил новый меморандум по национальной безопасности. Он должен послужить дорожной картой для будущей администрации Дональда Трампа для противостояния растущему сотрудничеству между Китаем, Ираном, КНДР и Россией, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в Белом доме.
Меморандум является секретным и не будет обнародован из-за чувствительности некоторых выводов, сообщают источники.
В документе содержатся четыре широкие рекомендации: улучшить межведомственное сотрудничество, ускорить обмен информацией с союзниками о планах противников, выверять использование правительством США санкций и других экономических инструментов для достижения максимальной эффективности, а также усилить подготовку к управлению одновременными кризисами с участием обозначенных противников.
У Байдена и победившего на президентских выборах Трампа значительно разнятся взгляды на глобальную политику, напоминает агентство. При этом чиновники как приходящей, так и уходящей администраций в переходный период пытаются координировать свои действия по вопросам национальной безопасности.
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