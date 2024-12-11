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Эксперт оценил готовность США силой останавливать российские танкеры
Эксперт оценил готовность США силой останавливать российские танкеры - 11.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил готовность США силой останавливать российские танкеры
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович выразил мнение, что... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T13:27+0300
2024-12-11T13:27+0300
2024-12-11T13:27+0300
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович выразил мнение, что продолжение давления санкциями на танкеры с российской нефтью не будет эффективным, и США вряд ли применят силу для их задержания. Недавно агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения более жестких санкций в отношении экспорта российской нефти. В частности, обсуждаются новые ограничения против так называемого "теневого флота", которые могут быть обнародованы в ближайшие недели. Митрахович отметил, что простое давление на танкеры не принесет значительных результатов. Ключевой вопрос — будут ли предприняты попытки силовой остановки танкеров, например, в районе Датских проливов. По его мнению, такая мера может быть сопоставима с вводом войск на Украину или блокадой Калининграда. Он выразил надежду, что американцы все-таки воздержатся от таких действий. Кроме того, эксперт предположил, что возможные новые санкции могут быть частью "Байденовской эскалации", что является попыткой ухудшить экономическую ситуацию для будущего президента Дональда Трампа, который вступит в должность в конце января следующего года. Он также отметил, что текущие власти США не боятся возможного роста цен на нефтепродукты, что раньше могло бы отпугнуть избирателей. Тем не менее, Трамп, будучи сторонником американского нефтегазового комплекса, может рассматривать других нефтеэкспортеров как конкурентов, и не исключено, что в будущем он также введет новые ограничения против экспорта российского сырья, как заключает Митрахович.
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россия, сша, санкции против рф, нефть
Энергетика, РОССИЯ, США, санкции против РФ, Нефть
Эксперт оценил готовность США силой останавливать российские танкеры
Эксперт Митрахович: США вряд ли решатся силой задерживать российские танкеры
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович выразил мнение, что продолжение давления санкциями на танкеры с российской нефтью не будет эффективным, и США вряд ли применят силу для их задержания.
Недавно агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения более жестких санкций в отношении экспорта российской нефти.
В частности, обсуждаются новые ограничения против так называемого "теневого флота", которые могут быть обнародованы в ближайшие недели. Митрахович отметил, что простое давление на танкеры не принесет значительных результатов.
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Ключевой вопрос — будут ли предприняты попытки силовой остановки танкеров, например, в районе Датских проливов. По его мнению, такая мера может быть сопоставима с вводом войск на Украину или блокадой Калининграда. Он выразил надежду, что американцы все-таки воздержатся от таких действий.
Кроме того, эксперт предположил, что возможные новые санкции могут быть частью "Байденовской эскалации", что является попыткой ухудшить экономическую ситуацию для будущего президента Дональда Трампа, который вступит в должность в конце января следующего года.
Он также отметил, что текущие власти США не боятся возможного роста цен на нефтепродукты, что раньше могло бы отпугнуть избирателей. Тем не менее, Трамп, будучи сторонником американского нефтегазового комплекса, может рассматривать других нефтеэкспортеров как конкурентов, и не исключено, что в будущем он также введет новые ограничения против экспорта российского сырья, как заключает Митрахович.