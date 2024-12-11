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Нефть Brent поднялась до максимума с 4 декабря
Нефть Brent поднялась до максимума с 4 декабря - 11.12.2024, ПРАЙМ
Нефть Brent поднялась до максимума с 4 декабря
Мировые цены на нефть прибавляют более чем 1%, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 73 долларов, впервые с 4 декабря, следует из данных торгов. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T15:03+0300
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть прибавляют более чем 1%, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 73 долларов, впервые с 4 декабря, следует из данных торгов.По состоянию на 15.03 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,14%, до 73,01 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 1,24%, до 69,44 доллара.
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Энергетика, РОССИЯ, биржевые торги, Нефть, BRENT, Brent
Нефть Brent поднялась до максимума с 4 декабря
Нефть Brent поднялась выше 73 долларов за баррель впервые с 4 декабря
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть прибавляют более чем 1%, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 73 долларов, впервые с 4 декабря, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.03 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 1,14%, до 73,01 доллара за баррель, январских фьючерсов WTI - на 1,24%, до 69,44 доллара.