https://1prime.ru/20241211/neft-853495774.html
Оценены последствия нефтяных санкций против России и Ирана
Оценены последствия нефтяных санкций против России и Ирана - 11.12.2024, ПРАЙМ
Оценены последствия нефтяных санкций против России и Ирана
Сценарии потенциальных американских санкций против поставок российской нефти оказываются недостаточно эффективными, в то время как санкции против Ирана угрожают | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T15:29+0300
2024-12-11T15:29+0300
2024-12-11T16:24+0300
энергетика
россия
сша
санкции против рф
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/26/841402685_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_5d7c1bbdc5f61c454dc942218d53538e.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Сценарии потенциальных американских санкций против поставок российской нефти оказываются недостаточно эффективными, в то время как санкции против Ирана угрожают международной стабильности. Такое мнение высказал Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Западные страны неоднократно делали заявления о планах по усилению санкционного давления на российскую нефть. Как сообщали ознакомленные с ситуацией источники, американский президент Джо Байден может ввести дополнительные ограничения перед завершением своего срока. По мнению Белогорьева, наиболее вероятный сценарий связан с блокирующими санкциями для большого количества нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть. По его словам, хоть это и может создать временные сложности для флота, но все же не окажет значительного влияния на его общую эффективность. Издержки для российских поставщиков могут временно возрасти, но не критически, отметил эксперт. Однако вторичные санкции против покупателей российской нефти, как в случае с Ираном, могут стать значительно более мощным и рискованным инструментом, с которым, по мнению эксперта, Байден не будет готов работать. Такой шаг мог бы значительно ухудшить международные отношения не только с Россией, но и с Китаем, Индией и, в определенной мере, с Турцией. Если Байден решит на это пойти, он может оставить своему преемнику серьезный международный кризис, который выйдет за рамки украинской ситуации. Реакция стран глобального юга на подобные меры может быть крайне отрицательной. Белогорьев также подчеркнул, что Россия — слишком крупный игрок на рынке нефти, чтобы её быстро и безболезненно исключить из международной экономики. Санкции США против Ирана подразумевают, что Белый дом может вводить ограничения против любых стран, покупающих иранскую нефть. В свою очередь, в октябре министерство финансов США заявило о введении санкций против всех лиц, работающих в иранском нефтяном и нефтехимическом секторах.
https://1prime.ru/20241211/neft-853495441.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/26/841402685_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_56fbc8641b63a3d75eae4e3c98beeffe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, санкции против рф, нефть
Энергетика, РОССИЯ, США, санкции против РФ, Нефть
Оценены последствия нефтяных санкций против России и Ирана
Экономист Белогорьев: нефтяные санкции против РФ грозят международным кризисом
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Сценарии потенциальных американских санкций против поставок российской нефти оказываются недостаточно эффективными, в то время как санкции против Ирана угрожают международной стабильности. Такое мнение высказал Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов.
Западные страны неоднократно делали заявления о планах по усилению санкционного давления на российскую нефть. Как сообщали ознакомленные с ситуацией источники, американский президент Джо Байден может ввести дополнительные ограничения перед завершением своего срока.
По мнению Белогорьева, наиболее вероятный сценарий связан с блокирующими санкциями для большого количества нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть. По его словам, хоть это и может создать временные сложности для флота, но все же не окажет значительного влияния на его общую эффективность.
Нефть Brent поднялась до максимума с 4 декабря
Издержки для российских поставщиков могут временно возрасти, но не критически, отметил эксперт. Однако вторичные санкции против покупателей российской нефти, как в случае с Ираном, могут стать значительно более мощным и рискованным инструментом, с которым, по мнению эксперта, Байден не будет готов работать. Такой шаг мог бы значительно ухудшить международные отношения не только с Россией, но и с Китаем, Индией и, в определенной мере, с Турцией.
Если Байден решит на это пойти, он может оставить своему преемнику серьезный международный кризис, который выйдет за рамки украинской ситуации. Реакция стран глобального юга на подобные меры может быть крайне отрицательной. Белогорьев также подчеркнул, что Россия — слишком крупный игрок на рынке нефти, чтобы её быстро и безболезненно исключить из международной экономики.
Санкции США против Ирана подразумевают, что Белый дом может вводить ограничения против любых стран, покупающих иранскую нефть. В свою очередь, в октябре министерство финансов США заявило о введении санкций против всех лиц, работающих в иранском нефтяном и нефтехимическом секторах.