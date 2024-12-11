Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Центральная Азия нарастили экспорт нефти - 11.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241211/neft-853497295.html
Россия и Центральная Азия нарастили экспорт нефти
Россия и Центральная Азия нарастили экспорт нефти - 11.12.2024, ПРАЙМ
Россия и Центральная Азия нарастили экспорт нефти
Россия и Центральная Азия в октябре увеличили совокупный объем экспорта нефти на 173 тысячи баррелей в сутки по сравнению с сентябрем - до 6,4 миллиона баррелей | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T15:54+0300
2024-12-11T15:54+0300
экономика
россия
центральная азия
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/77589/85/775898572_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d27e147f8cfbcf7a606aaf3dd8f36aca.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в октябре увеличили совокупный объем экспорта нефти на 173 тысячи баррелей в сутки по сравнению с сентябрем - до 6,4 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в декабрьском докладе ОПЕК. "Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в среднем составил в октябре 6,4 миллиона баррелей в сутки. Это отражает рост на 173 тысячи баррелей в сутки, или около 3%, месяц к месяцу", - говорится в докладе. Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем прошлого года поставки снизились на 255 тысяч баррелей в сутки, или 4%. Экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в октябре же упал - на 76 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении (или на 4%), в среднем до 2,1 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК также сообщает, что Россия в сентябре оставалась главным поставщиком нефти в Китай - ее доля в китайском импорте составила 22%, увеличившись с 19% в прошлом месяце. Страна сохранила первенство и по поставкам в Индию - 38% в индийских закупках нефти.
https://1prime.ru/20241205/resheniya-853371011.html
центральная азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77589/85/775898572_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_5e973577a6b780e164debba66709b70c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, центральная азия, нефть
Экономика, РОССИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Нефть
15:54 11.12.2024
 
Россия и Центральная Азия нарастили экспорт нефти

ОПЕК: РФ и Центральная Азия в октябре нарастили экспорт нефти на 3% к сентябрю

© fotolia.com / Vice and VirtueТанкер
Танкер - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© fotolia.com / Vice and Virtue
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в октябре увеличили совокупный объем экспорта нефти на 173 тысячи баррелей в сутки по сравнению с сентябрем - до 6,4 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в декабрьском докладе ОПЕК.
"Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в среднем составил в октябре 6,4 миллиона баррелей в сутки. Это отражает рост на 173 тысячи баррелей в сутки, или около 3%, месяц к месяцу", - говорится в докладе.
Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем прошлого года поставки снизились на 255 тысяч баррелей в сутки, или 4%.
Экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в октябре же упал - на 76 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении (или на 4%), в среднем до 2,1 миллиона баррелей в сутки.
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
Эксперты прокомментировали решения ОПЕК+ по ограничениям на нефтедобычу
5 декабря, 20:31
ОПЕК также сообщает, что Россия в сентябре оставалась главным поставщиком нефти в Китай - ее доля в китайском импорте составила 22%, увеличившись с 19% в прошлом месяце. Страна сохранила первенство и по поставкам в Индию - 38% в индийских закупках нефти.
 
ЭкономикаРОССИЯЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала