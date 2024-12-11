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Россия и Центральная Азия нарастили экспорт нефти
Россия и Центральная Азия нарастили экспорт нефти - 11.12.2024, ПРАЙМ
Россия и Центральная Азия нарастили экспорт нефти
Россия и Центральная Азия в октябре увеличили совокупный объем экспорта нефти на 173 тысячи баррелей в сутки по сравнению с сентябрем - до 6,4 миллиона баррелей | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T15:54+0300
2024-12-11T15:54+0300
2024-12-11T15:54+0300
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в октябре увеличили совокупный объем экспорта нефти на 173 тысячи баррелей в сутки по сравнению с сентябрем - до 6,4 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в декабрьском докладе ОПЕК. "Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в среднем составил в октябре 6,4 миллиона баррелей в сутки. Это отражает рост на 173 тысячи баррелей в сутки, или около 3%, месяц к месяцу", - говорится в докладе. Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем прошлого года поставки снизились на 255 тысяч баррелей в сутки, или 4%. Экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в октябре же упал - на 76 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении (или на 4%), в среднем до 2,1 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК также сообщает, что Россия в сентябре оставалась главным поставщиком нефти в Китай - ее доля в китайском импорте составила 22%, увеличившись с 19% в прошлом месяце. Страна сохранила первенство и по поставкам в Индию - 38% в индийских закупках нефти.
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россия, центральная азия, нефть
Экономика, РОССИЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Нефть
Россия и Центральная Азия нарастили экспорт нефти
ОПЕК: РФ и Центральная Азия в октябре нарастили экспорт нефти на 3% к сентябрю
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия и Центральная Азия в октябре увеличили совокупный объем экспорта нефти на 173 тысячи баррелей в сутки по сравнению с сентябрем - до 6,4 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в декабрьском докладе ОПЕК.
"Общий объем экспорта нефти из России и Центральной Азии в среднем составил в октябре 6,4 миллиона баррелей в сутки. Это отражает рост на 173 тысячи баррелей в сутки, или около 3%, месяц к месяцу", - говорится в докладе.
Отмечается, что по сравнению с тем же месяцем прошлого года поставки снизились на 255 тысяч баррелей в сутки, или 4%.
Экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в октябре же упал - на 76 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении (или на 4%), в среднем до 2,1 миллиона баррелей в сутки.
Эксперты прокомментировали решения ОПЕК+ по ограничениям на нефтедобычу
ОПЕК также сообщает, что Россия в сентябре оставалась главным поставщиком нефти в Китай - ее доля в китайском импорте составила 22%, увеличившись с 19% в прошлом месяце. Страна сохранила первенство и по поставкам в Индию - 38% в индийских закупках нефти.