https://1prime.ru/20241211/neft-853502931.html

Цены на нефть пошли вверх

Цены на нефть пошли вверх - 11.12.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть пошли вверх

Мировые цены на нефть в среду вечером растут на 1-1,6% после выхода еженедельной статистики по запасам сырья в США, а также ежемесячного доклада ОПЕК,... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T19:37+0300

2024-12-11T19:37+0300

2024-12-11T19:37+0300

экономика

нефть

цены

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут на 1-1,6% после выхода еженедельной статистики по запасам сырья в США, а также ежемесячного доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.21 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,21% - до 73,06 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,57%, до 69,67 доллара. Минэнерго США в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 6 декабря сократились на 1,4 миллиона баррелей - до 422 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 1,1 миллиона баррелей. В то же время запасы бензина в США выросли сильнее ожиданий - на 5,1 миллиона баррелей, до 219,7 миллиона. Запасы дистиллятов поднялись чуть слабее прогноза - на 3,2 миллиона баррелей, до 121,3 миллиона. Добыча нефти за неделю по 6 декабря выросла на 118 тысяч баррелей в сутки - до 13,631 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, ранее в среду вышел декабрьский доклад ОПЕК. Организация снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 210 тысяч баррелей в сутки - теперь ожидается увеличение спроса на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до 103,8 миллиона баррелей. В 2025 году ОПЕК прогнозирует рост спроса на 1,4 миллиона баррелей в сутки - почти до 105,3 миллиона баррелей.

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нефть, цены