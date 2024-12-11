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ОПЕК подсчитала нефтяные запасы в ОЭСР - 11.12.2024, ПРАЙМ
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ОПЕК подсчитала нефтяные запасы в ОЭСР
ОПЕК подсчитала нефтяные запасы в ОЭСР - 11.12.2024, ПРАЙМ
ОПЕК подсчитала нефтяные запасы в ОЭСР
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в октябре сократились на 22,3 миллиона... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T15:53+0300
2024-12-11T15:53+0300
энергетика
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в октябре сократились на 22,3 миллиона баррелей, составив 2,777 миллиарда баррелей и оказавшись на 93,2 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за октябрь 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР снизились на 22,3 миллиона баррелей по сравнению с предшествовавшим месяцем. Составляя 2 777 миллионов баррелей, они были на 15,5 миллиона баррелей ниже, чем за аналогичный период прошлого года, на 93,2 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет и на 168,7 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы", - сообщается в докладе. В том числе запасы нефти составили 1,324 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,453 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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мир, опек, нефть, оэср
Энергетика, МИР, ОПЕК, Нефть, ОЭСР
15:53 11.12.2024
 
ОПЕК подсчитала нефтяные запасы в ОЭСР

ОПЕК: запасы нефти в ОЭСР в октябре снизились, оставаясь ниже средних за 5 лет

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в октябре сократились на 22,3 миллиона баррелей, составив 2,777 миллиарда баррелей и оказавшись на 93,2 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
"Предварительные данные за октябрь 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР снизились на 22,3 миллиона баррелей по сравнению с предшествовавшим месяцем. Составляя 2 777 миллионов баррелей, они были на 15,5 миллиона баррелей ниже, чем за аналогичный период прошлого года, на 93,2 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет и на 168,7 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы", - сообщается в докладе.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
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В том числе запасы нефти составили 1,324 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,453 миллиарда.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
 
ЭнергетикаМИРОПЕКНефтьОЭСР
 
 
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