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ОПЕК повысила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году

ОПЕК повысила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году - 11.12.2024, ПРАЙМ

ОПЕК повысила оценку роста нефтедобычи вне ОПЕК+ в 2024 году

ОПЕК повысила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ по итогам 2024 года на 70 тысяч баррелей в сутки, до 1,3 миллиона баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T15:48+0300

2024-12-11T15:48+0300

2024-12-11T15:48+0300

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. ОПЕК повысила оценку роста добычи нефти вне ОПЕК+ по итогам 2024 года на 70 тысяч баррелей в сутки, до 1,3 миллиона баррелей в сутки, в среднем добыча ожидается на уровне 53,1 миллиона баррелей в сутки, следует из декабрьского доклада организации. "Ожидается, что объем поставок жидких углеводородов из стран, не участвующих в Декларации о сотрудничестве (ОПЕК+ – ред.), вырастет до 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2024 году, что составит в среднем 53,1 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. В ноябрьском докладе ОПЕК прогнозировал рост добычи нефти вне ОПЕК+ по итогам года на 1,23 миллиона баррелей в сутки, в декабрьском прогнозе показатель был повышен на 70 тысяч баррелей в сутки. Основными источниками роста добычи в 2024 году в докладе названы США, Канада, Аргентина и Китай. Прогноз добычи нефти странами вне ОПЕК+ на 2025 год не изменился: как ожидается, показатель вырастет на 1,11 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом, до 54,2 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что годовой прирост будет в основном обеспечен за счет США, Бразилии, Канады и Норвегии.

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мир, опек, нефть