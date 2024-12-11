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ОПЕК сохранила прогноз нефтедобычи в США в 2024 году - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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ОПЕК сохранила прогноз нефтедобычи в США в 2024 году
ОПЕК сохранила прогноз нефтедобычи в США в 2024 году - 11.12.2024, ПРАЙМ
ОПЕК сохранила прогноз нефтедобычи в США в 2024 году
ОПЕК сохранила прогноз добычи нефти и конденсата в США в 2024 году, по-прежнему ожидает роста на 280 тысяч баррелей в сутки - до 13,21 миллиона баррелей в... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T15:49+0300
2024-12-11T15:49+0300
энергетика
сша
нефтедобыча
нефть
опек
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз добычи нефти и конденсата в США в 2024 году, по-прежнему ожидает роста на 280 тысяч баррелей в сутки - до 13,21 миллиона баррелей в сутки, следует из декабрьского доклада организации. В ноябре ОПЕК прогнозировала добычу нефти и конденсата в США в 2024 году на уровне 13,21 миллиона баррелей в сутки, а в октябре – 13,18 миллиона баррелей в сутки. В соответствии с декабрьским прогнозом, добыча нефти и конденсата в США в 2024 году увеличится на 280 тысяч баррелей в сутки в годовом исчислении – до среднего уровня 13,21 миллиона баррелей в сутки, тогда как в 2025 году добыча вырастет на 290 тысяч баррелей в сутки - до среднего уровня в 13,5 миллиона баррелей в сутки.
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сша, нефтедобыча, нефть, опек
Энергетика, США, нефтедобыча, Нефть, ОПЕК
15:49 11.12.2024
 
ОПЕК сохранила прогноз нефтедобычи в США в 2024 году

ОПЕК сохранила прогноз нефтедобычи в США в 2024 году на уровне 13,21 млн б/с

© Unsplash/Jakub PabisНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Jakub Pabis
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. ОПЕК сохранила прогноз добычи нефти и конденсата в США в 2024 году, по-прежнему ожидает роста на 280 тысяч баррелей в сутки - до 13,21 миллиона баррелей в сутки, следует из декабрьского доклада организации.
В ноябре ОПЕК прогнозировала добычу нефти и конденсата в США в 2024 году на уровне 13,21 миллиона баррелей в сутки, а в октябре – 13,18 миллиона баррелей в сутки.
В соответствии с декабрьским прогнозом, добыча нефти и конденсата в США в 2024 году увеличится на 280 тысяч баррелей в сутки в годовом исчислении – до среднего уровня 13,21 миллиона баррелей в сутки, тогда как в 2025 году добыча вырастет на 290 тысяч баррелей в сутки - до среднего уровня в 13,5 миллиона баррелей в сутки.
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ЭнергетикаСШАнефтедобычаНефтьОПЕК
 
 
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