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ОПЕК скорректировала прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году

ОПЕК скорректировала прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году - 11.12.2024, ПРАЙМ

ОПЕК скорректировала прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году

ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 210 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает увеличения спроса на 1,6 миллиона... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T15:50+0300

2024-12-11T15:50+0300

2024-12-11T15:50+0300

энергетика

мир

опек

мировой спрос на нефть

нефть

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 210 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает увеличения спроса на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до 103,8 миллиона, а в 2025 году ждет рост спроса на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до почти 105,3 миллиона, говорится в декабрьском докладе организации. "Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году составляет 1,6 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом и пересмотрен в сторону понижения на 210 тысяч баррелей в сутки по сравнению с оценкой прошлого месяца", - говорится в докладе. Организация ожидает, что мировой спрос на нефть по итогам года составит 103,82 миллиона баррелей в сутки, увеличившись со 102,21 миллиона баррелей в прошлом году, следует из приложенных таблиц. "В 2025 году рост мирового спроса на нефть прогнозируется на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом", - сказано в докладе. В таблицах к нему уточняется, что мировой спрос в 2025 году составит 105,27 миллиона баррелей в сутки против 103,82 миллиона баррелей в сутки в 2024 году.

https://1prime.ru/20241211/neft-853495441.html

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мир, опек, мировой спрос на нефть, нефть