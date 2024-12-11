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ОПЕК скорректировала прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году
ОПЕК скорректировала прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году - 11.12.2024, ПРАЙМ
ОПЕК скорректировала прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 210 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает увеличения спроса на 1,6 миллиона... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T15:50+0300
2024-12-11T15:50+0300
2024-12-11T15:50+0300
энергетика
мир
опек
мировой спрос на нефть
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 210 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает увеличения спроса на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до 103,8 миллиона, а в 2025 году ждет рост спроса на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до почти 105,3 миллиона, говорится в декабрьском докладе организации. "Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году составляет 1,6 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом и пересмотрен в сторону понижения на 210 тысяч баррелей в сутки по сравнению с оценкой прошлого месяца", - говорится в докладе. Организация ожидает, что мировой спрос на нефть по итогам года составит 103,82 миллиона баррелей в сутки, увеличившись со 102,21 миллиона баррелей в прошлом году, следует из приложенных таблиц. "В 2025 году рост мирового спроса на нефть прогнозируется на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом", - сказано в докладе. В таблицах к нему уточняется, что мировой спрос в 2025 году составит 105,27 миллиона баррелей в сутки против 103,82 миллиона баррелей в сутки в 2024 году.
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мир, опек, мировой спрос на нефть, нефть
Энергетика, МИР, ОПЕК, мировой спрос на нефть, Нефть
ОПЕК скорректировала прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 1,6 млн б/с
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 210 тысяч баррелей в сутки: теперь ожидает увеличения спроса на 1,6 миллиона баррелей в сутки, до 103,8 миллиона, а в 2025 году ждет рост спроса на 1,4 миллиона баррелей в сутки, до почти 105,3 миллиона, говорится в декабрьском докладе организации.
"Прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году составляет 1,6 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом и пересмотрен в сторону понижения на 210 тысяч баррелей в сутки по сравнению с оценкой прошлого месяца", - говорится в докладе.
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Организация ожидает, что мировой спрос на нефть по итогам года составит 103,82 миллиона баррелей в сутки, увеличившись со 102,21 миллиона баррелей в прошлом году, следует из приложенных таблиц.
"В 2025 году рост мирового спроса на нефть прогнозируется на уровне 1,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом", - сказано в докладе. В таблицах к нему уточняется, что мировой спрос в 2025 году составит 105,27 миллиона баррелей в сутки против 103,82 миллиона баррелей в сутки в 2024 году.