https://1prime.ru/20241211/opek-853496933.html
В ОПЕК оценили снижение нефтедобычи в России
В ОПЕК оценили снижение нефтедобычи в России - 11.12.2024, ПРАЙМ
В ОПЕК оценили снижение нефтедобычи в России
Добыча нефти в России в ноябре снизилась по сравнению с предшествующим месяцем в среднем на 7 тысяч баррелей в сутки и составила 8,994 миллиона баррелей в... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T15:51+0300
2024-12-11T15:51+0300
2024-12-11T15:51+0300
энергетика
россия
опек
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84073/80/840738015_0:220:3073:1948_1920x0_80_0_0_4bdae655672472e1941daeab514547e5.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в ноябре снизилась по сравнению с предшествующим месяцем в среднем на 7 тысяч баррелей в сутки и составила 8,994 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК. Из приложенных таблиц следует, что ОПЕК пересмотрел данные о добыче нефти Россией в октябре: показатель снизился до 9,001 миллиона баррелей в сутки против прежней оценки в 9,01 миллиона. Таким образом, добыча нефти в России в ноябре сократилась на 7 тысяч баррелей в сутки - до 8,994 миллиона баррелей в сутки. При этом данные по добыче конденсата в России не приводятся. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Для России квота составляет в 2024 году 9,948 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - пока планируется постепенно отменять с апреля 2025 года, при этом сроки, начиная с октября, постоянно переносились. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан в 2024 году добывали больше, чем нужно, поэтому компенсируют перепроизводство. С учетом добровольных сокращений и компенсаций в ноябре лимит для РФ составлял 8,948 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20241210/neft-853476903.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84073/80/840738015_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1b5b1e799ea4ce45f30f8d7bf4536561.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, опек, нефть
Энергетика, РОССИЯ, ОПЕК, Нефть
В ОПЕК оценили снижение нефтедобычи в России
ОПЕК: добыча нефти в России в ноябре снизилась к октябрю на 7 тыс б/с
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в ноябре снизилась по сравнению с предшествующим месяцем в среднем на 7 тысяч баррелей в сутки и составила 8,994 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК.
Из приложенных таблиц следует, что ОПЕК пересмотрел данные о добыче нефти Россией в октябре: показатель снизился до 9,001 миллиона баррелей в сутки против прежней оценки в 9,01 миллиона. Таким образом, добыча нефти в России в ноябре сократилась на 7 тысяч баррелей в сутки - до 8,994 миллиона баррелей в сутки.
При этом данные по добыче конденсата в России не приводятся.
Цены на нефть перешли к росту
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Для России квота составляет в 2024 году 9,948 миллиона баррелей в сутки.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - пока планируется постепенно отменять с апреля 2025 года, при этом сроки, начиная с октября, постоянно переносились. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан в 2024 году добывали больше, чем нужно, поэтому компенсируют перепроизводство. С учетом добровольных сокращений и компенсаций в ноябре лимит для РФ составлял 8,948 миллиона баррелей в сутки.