https://1prime.ru/20241211/opek-853496933.html

В ОПЕК оценили снижение нефтедобычи в России

В ОПЕК оценили снижение нефтедобычи в России - 11.12.2024, ПРАЙМ

В ОПЕК оценили снижение нефтедобычи в России

Добыча нефти в России в ноябре снизилась по сравнению с предшествующим месяцем в среднем на 7 тысяч баррелей в сутки и составила 8,994 миллиона баррелей в... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T15:51+0300

2024-12-11T15:51+0300

2024-12-11T15:51+0300

энергетика

россия

опек

нефть

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в ноябре снизилась по сравнению с предшествующим месяцем в среднем на 7 тысяч баррелей в сутки и составила 8,994 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в докладе ОПЕК. Из приложенных таблиц следует, что ОПЕК пересмотрел данные о добыче нефти Россией в октябре: показатель снизился до 9,001 миллиона баррелей в сутки против прежней оценки в 9,01 миллиона. Таким образом, добыча нефти в России в ноябре сократилась на 7 тысяч баррелей в сутки - до 8,994 миллиона баррелей в сутки. При этом данные по добыче конденсата в России не приводятся. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Для России квота составляет в 2024 году 9,948 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - пока планируется постепенно отменять с апреля 2025 года, при этом сроки, начиная с октября, постоянно переносились. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан в 2024 году добывали больше, чем нужно, поэтому компенсируют перепроизводство. С учетом добровольных сокращений и компенсаций в ноябре лимит для РФ составлял 8,948 миллиона баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20241210/neft-853476903.html

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россия, опек, нефть