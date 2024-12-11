https://1prime.ru/20241211/oreshnik-853504188.html

"В ближайшие дни". В США ожидают нового испытания "Орешника"

"В ближайшие дни". В США ожидают нового испытания "Орешника" - 11.12.2024, ПРАЙМ

"В ближайшие дни". В США ожидают нового испытания "Орешника"

В Соединенных Штатах считают, что Россия может в ответ на ракетную атаку ВСУ на аэродром в Таганроге нанести новый удар гиперзвуковым комплексом "Орешник". Об... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T20:39+0300

2024-12-11T20:39+0300

2024-12-11T20:40+0300

спецоперация на украине

сша

"орешник"

мнение

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах считают, что Россия может в ответ на ракетную атаку ВСУ на аэродром в Таганроге нанести новый удар гиперзвуковым комплексом "Орешник". Об этом говорится в публикации информагентстBloomberg со ссылкой на неназываемого чиновника США.Как указывается в статье, "в ближайшие дни Россия может запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности по Украине".Ранее ВСУ провели атаку на военный аэродром в Таганроге Ростовской области, применив шесть баллистических ракет ATACMS производства США. По сообщению Минобороны РФ, две ракеты были сбиты ЗРПК "Панцирь", остальные были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.При этом в российском оборонном ведомстве заявили, что эта атака ВСУ не останется без ответа, будут приняты соответствующие меры.

https://1prime.ru/20241211/atacms-853500901.html

сша

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Применение новейшей ракеты "Орешник" Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили! 2024-12-11T20:39+0300 true PT0M11S

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сша, "орешник", мнение