https://1prime.ru/20241211/oreshnik-853504188.html
"В ближайшие дни". В США ожидают нового испытания "Орешника"
"В ближайшие дни". В США ожидают нового испытания "Орешника" - 11.12.2024, ПРАЙМ
"В ближайшие дни". В США ожидают нового испытания "Орешника"
В Соединенных Штатах считают, что Россия может в ответ на ракетную атаку ВСУ на аэродром в Таганроге нанести новый удар гиперзвуковым комплексом "Орешник". Об... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T20:39+0300
2024-12-11T20:39+0300
2024-12-11T20:40+0300
спецоперация на украине
сша
"орешник"
мнение
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В Соединенных Штатах считают, что Россия может в ответ на ракетную атаку ВСУ на аэродром в Таганроге нанести новый удар гиперзвуковым комплексом "Орешник". Об этом говорится в публикации информагентстBloomberg со ссылкой на неназываемого чиновника США.Как указывается в статье, "в ближайшие дни Россия может запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности по Украине".Ранее ВСУ провели атаку на военный аэродром в Таганроге Ростовской области, применив шесть баллистических ракет ATACMS производства США. По сообщению Минобороны РФ, две ракеты были сбиты ЗРПК "Панцирь", остальные были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.При этом в российском оборонном ведомстве заявили, что эта атака ВСУ не останется без ответа, будут приняты соответствующие меры.
https://1prime.ru/20241211/atacms-853500901.html
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Применение новейшей ракеты "Орешник"
Медведев после заявления Путина о применении новейшей ракеты "Орешник" опубликовал видео и задался вопросом. Это то, чего вы хотели? Что ж, черт возьми, вы это и получили!
2024-12-11T20:39+0300
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сша, "орешник", мнение
Спецоперация на Украине, США, "Орешник", мнение
"В ближайшие дни". В США ожидают нового испытания "Орешника"
Bloomberg: в США ожидают новый запуск "Орешника" по целям на Украине
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ.
В Соединенных Штатах считают, что Россия может в ответ на ракетную атаку ВСУ на аэродром в Таганроге нанести новый удар гиперзвуковым комплексом "Орешник". Об этом говорится в публикации информагентстBloomberg
со ссылкой на неназываемого чиновника США.
Как указывается в статье, "в ближайшие дни Россия может запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности по Украине".
Ранее ВСУ провели атаку на военный аэродром в Таганроге Ростовской области, применив шесть баллистических ракет ATACMS производства США. По сообщению Минобороны РФ, две ракеты были сбиты ЗРПК "Панцирь", остальные были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.
ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS
При этом в российском оборонном ведомстве заявили, что эта атака ВСУ не останется без ответа, будут приняты соответствующие меры.