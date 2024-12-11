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Правительство рассмотрит поправки в Кодекс внутреннего водного транспорта - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Правительство рассмотрит поправки в Кодекс внутреннего водного транспорта
Правительство рассмотрит поправки в Кодекс внутреннего водного транспорта - 11.12.2024, ПРАЙМ
Правительство рассмотрит поправки в Кодекс внутреннего водного транспорта
Правительство России на заседании в среду рассмотрит поправки в Кодекс внутреннего водного транспорта РФ о правовом механизме установления границ речных портов, | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T00:19+0300
2024-12-11T00:19+0300
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россия
рф
москва
самарская область
росморречфлот
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит поправки в Кодекс внутреннего водного транспорта РФ о правовом механизме установления границ речных портов, сообщает пресс-служба кабмина. "Законопроект направлен на законодательное закрепление правового механизма установления границ речных портов, а также создания речных портов и расширения их территории", - говорится в сообщении. Соответствующие поправки вносятся в Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. Как сообщал в июле журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко, Росморречфлот планирует начать реализацию проекта по созданию новых речных хабов в Самарской области, Пермском крае, Татарстане и Подмосковье. Создание хабов должно отвечать нескольким условиям: стабильная грузовая база, возможность расширения существующих речных портов или создание новых площадей, связь с железной дорогой, обеспечение гарантированной глубины на подходах не менее 3,8-4 метров.
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бизнес, россия, рф, москва, самарская область, росморречфлот
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Самарская область, Росморречфлот
00:19 11.12.2024
 
Правительство рассмотрит поправки в Кодекс внутреннего водного транспорта

Правительство рассмотрит поправки в Кодекс внутреннего водного транспорта

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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в среду рассмотрит поправки в Кодекс внутреннего водного транспорта РФ о правовом механизме установления границ речных портов, сообщает пресс-служба кабмина.
"Законопроект направлен на законодательное закрепление правового механизма установления границ речных портов, а также создания речных портов и расширения их территории", - говорится в сообщении.
Соответствующие поправки вносятся в Кодекс внутреннего водного транспорта РФ.
Как сообщал в июле журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко, Росморречфлот планирует начать реализацию проекта по созданию новых речных хабов в Самарской области, Пермском крае, Татарстане и Подмосковье. Создание хабов должно отвечать нескольким условиям: стабильная грузовая база, возможность расширения существующих речных портов или создание новых площадей, связь с железной дорогой, обеспечение гарантированной глубины на подходах не менее 3,8-4 метров.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМОСКВАСамарская областьРосморречфлот
 
 
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