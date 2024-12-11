https://1prime.ru/20241211/sberbank-853482834.html
Сбербанк видит рост числа институциональных инвесторов на IPO
Сбербанк видит рост числа институциональных инвесторов на IPO - 11.12.2024, ПРАЙМ
Сбербанк видит рост числа институциональных инвесторов на IPO
Сбербанк видит рост числа институциональных инвесторов, участвующих в российских первичных размещениях акций (IPO), и ждет активного участия в сделках от... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T06:17+0300
2024-12-11T06:17+0300
2024-12-11T06:17+0300
финансы
банки
москва
рф
анатолий попов
нпф
сбербанк
spo
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853482834.jpg?1733887061
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Сбербанк видит рост числа институциональных инвесторов, участвующих в российских первичных размещениях акций (IPO), и ждет активного участия в сделках от негосударственных пенсионных фондов (НПФ), рассказал РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
"Отмечаем большое изменение в числе институциональных инвесторов. Их стало гораздо больше, они стали более активными в процессе ценообразования и в данный момент выступают настоящими лидерами мнения. В последних сделках мы видели аллокацию более половины книги в пользу институциональных инвесторов. В этом плане наш рынок стал быстрыми шагами институализироваться и гармонизироваться с международным рынком", - сказал он, комментируя участие в IPO институциональных инвесторов в 2024 году.
"Среднее распределение долей инвесторов по нашим сделкам: 60% институциональные инвесторы и 40% розница", - добавил Попов.
Несколько негосударственных пенсионных фондов (НПФ) поучаствовало в состоявшихся в текущем году IPO российских компаний в качестве инвесторов, говорила в октябре директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.
"Текущее законодательство позволяет НПФ участвовать в IPO и SPO. Мы видим, что НПФ активно смотрят на сделки. Пока это только точечные инвестиции, но ожидаем, что в течение одного-двух лет их участие в рынке акций значительно возрастет. Это было бы в интересах всего рынка, в том числе для снижения волатильности на рынке", - считает Попов.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, москва, рф, анатолий попов, нпф, сбербанк, spo
Финансы, Банки, МОСКВА, РФ, Анатолий Попов, НПФ, Сбербанк, SPO
Сбербанк видит рост числа институциональных инвесторов на IPO
Зампред правления Сбербанка Попов: Сбербанк ждет активного участия НПФ в IPO
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Сбербанк видит рост числа институциональных инвесторов, участвующих в российских первичных размещениях акций (IPO), и ждет активного участия в сделках от негосударственных пенсионных фондов (НПФ), рассказал РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
"Отмечаем большое изменение в числе институциональных инвесторов. Их стало гораздо больше, они стали более активными в процессе ценообразования и в данный момент выступают настоящими лидерами мнения. В последних сделках мы видели аллокацию более половины книги в пользу институциональных инвесторов. В этом плане наш рынок стал быстрыми шагами институализироваться и гармонизироваться с международным рынком", - сказал он, комментируя участие в IPO институциональных инвесторов в 2024 году.
"Среднее распределение долей инвесторов по нашим сделкам: 60% институциональные инвесторы и 40% розница", - добавил Попов.
Несколько негосударственных пенсионных фондов (НПФ) поучаствовало в состоявшихся в текущем году IPO российских компаний в качестве инвесторов, говорила в октябре директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова.
"Текущее законодательство позволяет НПФ участвовать в IPO и SPO. Мы видим, что НПФ активно смотрят на сделки. Пока это только точечные инвестиции, но ожидаем, что в течение одного-двух лет их участие в рынке акций значительно возрастет. Это было бы в интересах всего рынка, в том числе для снижения волатильности на рынке", - считает Попов.