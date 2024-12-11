https://1prime.ru/20241211/sberbank-853482834.html

Сбербанк видит рост числа институциональных инвесторов на IPO

Сбербанк видит рост числа институциональных инвесторов на IPO - 11.12.2024, ПРАЙМ

Сбербанк видит рост числа институциональных инвесторов на IPO

Сбербанк видит рост числа институциональных инвесторов, участвующих в российских первичных размещениях акций (IPO), и ждет активного участия в сделках от... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T06:17+0300

2024-12-11T06:17+0300

2024-12-11T06:17+0300

финансы

банки

москва

рф

анатолий попов

нпф

сбербанк

spo

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853482834.jpg?1733887061

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Сбербанк видит рост числа институциональных инвесторов, участвующих в российских первичных размещениях акций (IPO), и ждет активного участия в сделках от негосударственных пенсионных фондов (НПФ), рассказал РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "Отмечаем большое изменение в числе институциональных инвесторов. Их стало гораздо больше, они стали более активными в процессе ценообразования и в данный момент выступают настоящими лидерами мнения. В последних сделках мы видели аллокацию более половины книги в пользу институциональных инвесторов. В этом плане наш рынок стал быстрыми шагами институализироваться и гармонизироваться с международным рынком", - сказал он, комментируя участие в IPO институциональных инвесторов в 2024 году. "Среднее распределение долей инвесторов по нашим сделкам: 60% институциональные инвесторы и 40% розница", - добавил Попов. Несколько негосударственных пенсионных фондов (НПФ) поучаствовало в состоявшихся в текущем году IPO российских компаний в качестве инвесторов, говорила в октябре директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. "Текущее законодательство позволяет НПФ участвовать в IPO и SPO. Мы видим, что НПФ активно смотрят на сделки. Пока это только точечные инвестиции, но ожидаем, что в течение одного-двух лет их участие в рынке акций значительно возрастет. Это было бы в интересах всего рынка, в том числе для снижения волатильности на рынке", - считает Попов.

москва

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, москва, рф, анатолий попов, нпф, сбербанк, spo