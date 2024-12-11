Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Как захочет Путин". В США признали свое бессилие в украинском вопросе - 11.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241211/svo-853498294.html
"Как захочет Путин". В США признали свое бессилие в украинском вопросе
"Как захочет Путин". В США признали свое бессилие в украинском вопросе - 11.12.2024, ПРАЙМ
"Как захочет Путин". В США признали свое бессилие в украинском вопросе
Соединенные Штаты ввергли Украину в хаос, и теперь Восток страны безвозвратно потерян для Киева, признал в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T17:03+0300
2024-12-11T17:03+0300
спецоперация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввергли Украину в хаос, и теперь Восток страны безвозвратно потерян для Киева, признал в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung американский обозреватель Скотт Хортон .Отметив, что США ввергли Украину в "ужасающий хаос", он заявил, что для эффективного противостояния российским войскам Соединенным Штатам необходимо разместить на украинской территории свои войска. При этом тут же признал: "Однако цена ядерной агрессии была бы слишком высока. Реальность такова, что восточная Украина потеряна".В то же время Хортон выразил уверенность, что Владимир Зеленский вполне отдает себе отчет в том, что Украина будет вынуждена уступить часть своей территории."В сегодняшней военной ситуации Путин может провести границу практически там, где захочет. Вопрос лишь в том, протянет ли он руку помощи Харькову и Одессе или же присоединит только те области, которые уже контролирует", — подчеркнул американский обозреватель.
https://1prime.ru/20241207/posledstviya-853416877.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Спецоперация на Украине
17:03 11.12.2024
 
"Как захочет Путин". В США признали свое бессилие в украинском вопросе

Обозреватель Хортон: Путин может провести границу с Украиной там, где захочет

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввергли Украину в хаос, и теперь Восток страны безвозвратно потерян для Киева, признал в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung американский обозреватель Скотт Хортон .
Отметив, что США ввергли Украину в "ужасающий хаос", он заявил, что для эффективного противостояния российским войскам Соединенным Штатам необходимо разместить на украинской территории свои войска.
При этом тут же признал: "Однако цена ядерной агрессии была бы слишком высока. Реальность такова, что восточная Украина потеряна".
В то же время Хортон выразил уверенность, что Владимир Зеленский вполне отдает себе отчет в том, что Украина будет вынуждена уступить часть своей территории.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
"Вот-вот закипит". В США предупредили о последствиях конфликта на Украине
7 декабря, 22:50
"В сегодняшней военной ситуации Путин может провести границу практически там, где захочет. Вопрос лишь в том, протянет ли он руку помощи Харькову и Одессе или же присоединит только те области, которые уже контролирует", — подчеркнул американский обозреватель.
 
Спецоперация на Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала