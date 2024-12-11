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"Как захочет Путин". В США признали свое бессилие в украинском вопросе
"Как захочет Путин". В США признали свое бессилие в украинском вопросе - 11.12.2024, ПРАЙМ
"Как захочет Путин". В США признали свое бессилие в украинском вопросе
Соединенные Штаты ввергли Украину в хаос, и теперь Восток страны безвозвратно потерян для Киева, признал в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T17:03+0300
2024-12-11T17:03+0300
2024-12-11T17:03+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввергли Украину в хаос, и теперь Восток страны безвозвратно потерян для Киева, признал в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung американский обозреватель Скотт Хортон .Отметив, что США ввергли Украину в "ужасающий хаос", он заявил, что для эффективного противостояния российским войскам Соединенным Штатам необходимо разместить на украинской территории свои войска. При этом тут же признал: "Однако цена ядерной агрессии была бы слишком высока. Реальность такова, что восточная Украина потеряна".В то же время Хортон выразил уверенность, что Владимир Зеленский вполне отдает себе отчет в том, что Украина будет вынуждена уступить часть своей территории."В сегодняшней военной ситуации Путин может провести границу практически там, где захочет. Вопрос лишь в том, протянет ли он руку помощи Харькову и Одессе или же присоединит только те области, которые уже контролирует", — подчеркнул американский обозреватель.
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"Как захочет Путин". В США признали свое бессилие в украинском вопросе
Обозреватель Хортон: Путин может провести границу с Украиной там, где захочет
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты ввергли Украину в хаос, и теперь Восток страны безвозвратно потерян для Киева, признал в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung
американский обозреватель Скотт Хортон .
Отметив, что США ввергли Украину в "ужасающий хаос", он заявил, что для эффективного противостояния российским войскам Соединенным Штатам необходимо разместить на украинской территории свои войска.
При этом тут же признал: "Однако цена ядерной агрессии была бы слишком высока. Реальность такова, что восточная Украина потеряна".
В то же время Хортон выразил уверенность, что Владимир Зеленский вполне отдает себе отчет в том, что Украина будет вынуждена уступить часть своей территории.
"Вот-вот закипит". В США предупредили о последствиях конфликта на Украине
"В сегодняшней военной ситуации Путин может провести границу практически там, где захочет. Вопрос лишь в том, протянет ли он руку помощи Харькову и Одессе или же присоединит только те области, которые уже контролирует", — подчеркнул американский обозреватель.