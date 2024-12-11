https://1prime.ru/20241211/svo-853498294.html

"Как захочет Путин". В США признали свое бессилие в украинском вопросе

"Как захочет Путин". В США признали свое бессилие в украинском вопросе - 11.12.2024, ПРАЙМ

"Как захочет Путин". В США признали свое бессилие в украинском вопросе

Соединенные Штаты ввергли Украину в хаос, и теперь Восток страны безвозвратно потерян для Киева, признал в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung... | 11.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-11T17:03+0300

2024-12-11T17:03+0300

2024-12-11T17:03+0300

спецоперация на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввергли Украину в хаос, и теперь Восток страны безвозвратно потерян для Киева, признал в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung американский обозреватель Скотт Хортон .Отметив, что США ввергли Украину в "ужасающий хаос", он заявил, что для эффективного противостояния российским войскам Соединенным Штатам необходимо разместить на украинской территории свои войска. При этом тут же признал: "Однако цена ядерной агрессии была бы слишком высока. Реальность такова, что восточная Украина потеряна".В то же время Хортон выразил уверенность, что Владимир Зеленский вполне отдает себе отчет в том, что Украина будет вынуждена уступить часть своей территории."В сегодняшней военной ситуации Путин может провести границу практически там, где захочет. Вопрос лишь в том, протянет ли он руку помощи Харькову и Одессе или же присоединит только те области, которые уже контролирует", — подчеркнул американский обозреватель.

https://1prime.ru/20241207/posledstviya-853416877.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40