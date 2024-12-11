Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня - 11.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241211/tramp-853486644.html
Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня
Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня - 11.12.2024, ПРАЙМ
Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня
Лидер президентской гонки в США Дональд Трамп хочет незамедлительного прекращения огня на территории Украины и мирных переговоров по разрешению конфликта. Об... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T10:28+0300
2024-12-11T10:31+0300
спецоперация на украине
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_811ca3f8cab72930c3ef6d26ccf0ace4.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Лидер президентской гонки в США Дональд Трамп хочет незамедлительного прекращения огня на территории Украины и мирных переговоров по разрешению конфликта. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.Об этом новоизбранный глава Белого дома, который официально вступит в должность в январе 2025 года, сообщил в ходе встречи в Париже с украинским лидером Владимиром Зеленским и французским президентом Эммануэлем Макроном."Три лидера, которые говорили на протяжении 35 минут без советников, не обсуждали конкретные детали какого-либо видения мира, но Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и проведения переговоров, чтобы быстро закончить войну", - говорится в статье агентства.Ранее стало известно о требованиях самого Зеленского в ходе мероприятия в Париже. Он, в свою очередь, потребовал от Трампа гарантии безопасности для Украины, а также приглашение в Североатлантический альянс.
https://1prime.ru/20241210/zelenskiy-853462525.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fc8b7a6116e08677311634dffdc76a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
10:28 11.12.2024 (обновлено: 10:31 11.12.2024)
 
Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня

Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Лидер президентской гонки в США Дональд Трамп хочет незамедлительного прекращения огня на территории Украины и мирных переговоров по разрешению конфликта. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.
Об этом новоизбранный глава Белого дома, который официально вступит в должность в январе 2025 года, сообщил в ходе встречи в Париже с украинским лидером Владимиром Зеленским и французским президентом Эммануэлем Макроном.
"Три лидера, которые говорили на протяжении 35 минут без советников, не обсуждали конкретные детали какого-либо видения мира, но Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и проведения переговоров, чтобы быстро закончить войну", - говорится в статье агентства.
Ранее стало известно о требованиях самого Зеленского в ходе мероприятия в Париже. Он, в свою очередь, потребовал от Трампа гарантии безопасности для Украины, а также приглашение в Североатлантический альянс.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
СМИ назвало требования Зеленского на переговорах с Трампом
Вчера, 11:23
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала