https://1prime.ru/20241211/tramp-853486644.html
Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня
Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня - 11.12.2024, ПРАЙМ
Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня
Лидер президентской гонки в США Дональд Трамп хочет незамедлительного прекращения огня на территории Украины и мирных переговоров по разрешению конфликта. Об... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T10:28+0300
2024-12-11T10:28+0300
2024-12-11T10:31+0300
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Лидер президентской гонки в США Дональд Трамп хочет незамедлительного прекращения огня на территории Украины и мирных переговоров по разрешению конфликта. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.Об этом новоизбранный глава Белого дома, который официально вступит в должность в январе 2025 года, сообщил в ходе встречи в Париже с украинским лидером Владимиром Зеленским и французским президентом Эммануэлем Макроном."Три лидера, которые говорили на протяжении 35 минут без советников, не обсуждали конкретные детали какого-либо видения мира, но Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и проведения переговоров, чтобы быстро закончить войну", - говорится в статье агентства.Ранее стало известно о требованиях самого Зеленского в ходе мероприятия в Париже. Он, в свою очередь, потребовал от Трампа гарантии безопасности для Украины, а также приглашение в Североатлантический альянс.
https://1prime.ru/20241210/zelenskiy-853462525.html
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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня
Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Лидер президентской гонки в США Дональд Трамп хочет незамедлительного прекращения огня на территории Украины и мирных переговоров по разрешению конфликта. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.
Об этом новоизбранный глава Белого дома, который официально вступит в должность в январе 2025 года, сообщил в ходе встречи в Париже с украинским лидером Владимиром Зеленским и французским президентом Эммануэлем Макроном.
"Три лидера, которые говорили на протяжении 35 минут без советников, не обсуждали конкретные детали какого-либо видения мира, но Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и проведения переговоров, чтобы быстро закончить войну", - говорится в статье агентства.
Ранее стало известно о требованиях самого Зеленского в ходе мероприятия в Париже. Он, в свою очередь, потребовал от Трампа гарантии безопасности для Украины, а также приглашение в Североатлантический альянс.
СМИ назвало требования Зеленского на переговорах с Трампом