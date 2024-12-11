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Трамп назвал решение украинского кризиса приоритетом - 11.12.2024, ПРАЙМ
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Трамп назвал решение украинского кризиса приоритетом
Трамп назвал решение украинского кризиса приоритетом - 11.12.2024, ПРАЙМ
Трамп назвал решение украинского кризиса приоритетом
Лидер американской президентской гонки Дональд Трамп сообщил, что для него на международной арене в приоритете будет стоять разрешение украинского кризиса. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T11:06+0300
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спецоперация на украине
россия
украина
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ПАРИЖ, 11 дек - ПРАЙМ. Лидер американской президентской гонки Дональд Трамп сообщил, что для него на международной арене в приоритете будет стоять разрешение украинского кризиса."Приоритет – это решить проблему Украины с Россией", - сказал он в беседе с изданием Paris Match. Ранее Трамп отметил, что Владимир Зеленский "хочет заключить сделку", и потребовал немедленного прекращения огня и начала переговоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия ознакомилась с высказываниями Трампа.
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россия, украина, дональд трамп
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп
11:06 11.12.2024 (обновлено: 11:30 11.12.2024)
 
Трамп назвал решение украинского кризиса приоритетом

Трамп заявил, что решение украинского кризиса станет для него приоритетом

© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah CraigheadДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah Craighead
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ПАРИЖ, 11 дек - ПРАЙМ. Лидер американской президентской гонки Дональд Трамп сообщил, что для него на международной арене в приоритете будет стоять разрешение украинского кризиса.
"Приоритет – это решить проблему Украины с Россией", - сказал он в беседе с изданием Paris Match.
Ранее Трамп отметил, что Владимир Зеленский "хочет заключить сделку", и потребовал немедленного прекращения огня и начала переговоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия ознакомилась с высказываниями Трампа.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня
10:28
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАДональд Трамп
 
 
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