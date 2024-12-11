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Трамп назвал решение украинского кризиса приоритетом

Трамп назвал решение украинского кризиса приоритетом - 11.12.2024, ПРАЙМ

Трамп назвал решение украинского кризиса приоритетом

Лидер американской президентской гонки Дональд Трамп сообщил, что для него на международной арене в приоритете будет стоять разрешение украинского кризиса. | 11.12.2024, ПРАЙМ

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ПАРИЖ, 11 дек - ПРАЙМ. Лидер американской президентской гонки Дональд Трамп сообщил, что для него на международной арене в приоритете будет стоять разрешение украинского кризиса."Приоритет – это решить проблему Украины с Россией", - сказал он в беседе с изданием Paris Match. Ранее Трамп отметил, что Владимир Зеленский "хочет заключить сделку", и потребовал немедленного прекращения огня и начала переговоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия ознакомилась с высказываниями Трампа.

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россия, украина, дональд трамп