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Трамп назвал решение украинского кризиса приоритетом
Трамп назвал решение украинского кризиса приоритетом - 11.12.2024, ПРАЙМ
Трамп назвал решение украинского кризиса приоритетом
Лидер американской президентской гонки Дональд Трамп сообщил, что для него на международной арене в приоритете будет стоять разрешение украинского кризиса. | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T11:06+0300
2024-12-11T11:06+0300
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ПАРИЖ, 11 дек - ПРАЙМ. Лидер американской президентской гонки Дональд Трамп сообщил, что для него на международной арене в приоритете будет стоять разрешение украинского кризиса."Приоритет – это решить проблему Украины с Россией", - сказал он в беседе с изданием Paris Match. Ранее Трамп отметил, что Владимир Зеленский "хочет заключить сделку", и потребовал немедленного прекращения огня и начала переговоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия ознакомилась с высказываниями Трампа.
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россия, украина, дональд трамп
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Дональд Трамп
Трамп назвал решение украинского кризиса приоритетом
Трамп заявил, что решение украинского кризиса станет для него приоритетом
ПАРИЖ, 11 дек - ПРАЙМ. Лидер американской президентской гонки Дональд Трамп сообщил, что для него на международной арене в приоритете будет стоять разрешение украинского кризиса.
"Приоритет – это решить проблему Украины с Россией", - сказал он в беседе с изданием Paris Match.
Ранее Трамп отметил, что Владимир Зеленский "хочет заключить сделку", и потребовал немедленного прекращения огня и начала переговоров. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия ознакомилась с высказываниями Трампа.
Reuters: Трамп заявил Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня