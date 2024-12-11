https://1prime.ru/20241211/uglevodorody-853498574.html
ExxonMobil планирует почти на треть нарастить добычу углеводородов
ExxonMobil планирует почти на треть нарастить добычу углеводородов - 11.12.2024, ПРАЙМ
ExxonMobil планирует почти на треть нарастить добычу углеводородов
ExxonMobil планирует увеличить добычу углеводородов до 5,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) к 2030 году при текущей добыче в 4,2 миллиона,... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T17:09+0300
2024-12-11T17:09+0300
2024-12-11T17:09+0300
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углеводороды
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МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. ExxonMobil планирует увеличить добычу углеводородов до 5,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) к 2030 году при текущей добыче в 4,2 миллиона, говорится в обновленном корпоративном плане американской компании. "Ожидается, что к 2030 году общий объем добычи достигнет 5,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, несмотря на то что компания планирует снизить интенсивность выбросов (углекислого газа в атмосферу Земли - ред.) в секторе разведки и добычи на 40-50% по сравнению с 2016 годом", - говорится в сообщении. Отмечается, что приобретение американской нефтегазовой компании Pioneer, завершенное в мае, позволило компании на три года раньше перейти к добыче порядка половины углеводородов на активах с наиболее благоприятными условиями - в Пермском бассейне, в Гайане и на производстве сжиженного природного газа. До 2030 года добыча на них вырастет еще на 1,2 миллиона б.н.э. Добыча ExxonMobil по итогам первых трёх кварталов года составила 4,2 миллиона б.н.э. в сутки, что на 14% больше в годовом выражении. При этом в 2023 году она была 3,738 миллиона б.н.э. в сутки. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, в 2023 году составила 36,01 миллиарда долларов, что в 1,5 раза меньше уровня годом ранее. "До 2030 года мы планируем направить около 140 миллиардов долларов на крупные проекты и программу развития Пермского бассейна", - приводятся в сообщении слова главы ExxonMobil Даррена Вудса. В течение шести лет компания рассчитывает получить дополнительные 20 миллиардов потенциальной прибыли и 30 миллиардов денежного потока. "Компания планирует увеличить прибыль в среднем на 10%, а денежный поток - на 8%, а также планирует добиться дополнительной структурной экономии в размере 7 миллиардов долларов за счет упрощения бизнес-процессов, оптимизации цепочек поставок, дальнейшего совершенствования процессов технического обслуживания и модернизации информационных технологий и системы управления данными", - добавляется в сообщении.
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сша, углеводороды, exxonmobil
США, углеводороды, ExxonMobil
ExxonMobil планирует почти на треть нарастить добычу углеводородов
ExxonMobil планирует увеличить добычу углеводородов к 2030 году почти на 30%
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. ExxonMobil планирует увеличить добычу углеводородов до 5,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) к 2030 году при текущей добыче в 4,2 миллиона, говорится в обновленном корпоративном плане американской компании.
"Ожидается, что к 2030 году общий объем добычи достигнет 5,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, несмотря на то что компания планирует снизить интенсивность выбросов (углекислого газа в атмосферу Земли - ред.) в секторе разведки и добычи на 40-50% по сравнению с 2016 годом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приобретение американской нефтегазовой компании Pioneer, завершенное в мае, позволило компании на три года раньше перейти к добыче порядка половины углеводородов на активах с наиболее благоприятными условиями - в Пермском бассейне, в Гайане и на производстве сжиженного природного газа. До 2030 года добыча на них вырастет еще на 1,2 миллиона б.н.э.
Россия и Центральная Азия нарастили экспорт нефти
Добыча ExxonMobil по итогам первых трёх кварталов года составила 4,2 миллиона б.н.э. в сутки, что на 14% больше в годовом выражении. При этом в 2023 году она была 3,738 миллиона б.н.э. в сутки. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, в 2023 году составила 36,01 миллиарда долларов, что в 1,5 раза меньше уровня годом ранее.
"До 2030 года мы планируем направить около 140 миллиардов долларов на крупные проекты и программу развития Пермского бассейна", - приводятся в сообщении слова главы ExxonMobil Даррена Вудса.
В течение шести лет компания рассчитывает получить дополнительные 20 миллиардов потенциальной прибыли и 30 миллиардов денежного потока. "Компания планирует увеличить прибыль в среднем на 10%, а денежный поток - на 8%, а также планирует добиться дополнительной структурной экономии в размере 7 миллиардов долларов за счет упрощения бизнес-процессов, оптимизации цепочек поставок, дальнейшего совершенствования процессов технического обслуживания и модернизации информационных технологий и системы управления данными", - добавляется в сообщении.