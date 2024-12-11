Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ExxonMobil планирует почти на треть нарастить добычу углеводородов - 11.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241211/uglevodorody-853498574.html
ExxonMobil планирует почти на треть нарастить добычу углеводородов
ExxonMobil планирует почти на треть нарастить добычу углеводородов - 11.12.2024, ПРАЙМ
ExxonMobil планирует почти на треть нарастить добычу углеводородов
ExxonMobil планирует увеличить добычу углеводородов до 5,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) к 2030 году при текущей добыче в 4,2 миллиона,... | 11.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-11T17:09+0300
2024-12-11T17:09+0300
сша
углеводороды
exxonmobil
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_43:0:2358:1302_1920x0_80_0_0_7c585daa1ee12b72da340ed9312ed7e8.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. ExxonMobil планирует увеличить добычу углеводородов до 5,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) к 2030 году при текущей добыче в 4,2 миллиона, говорится в обновленном корпоративном плане американской компании. "Ожидается, что к 2030 году общий объем добычи достигнет 5,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, несмотря на то что компания планирует снизить интенсивность выбросов (углекислого газа в атмосферу Земли - ред.) в секторе разведки и добычи на 40-50% по сравнению с 2016 годом", - говорится в сообщении. Отмечается, что приобретение американской нефтегазовой компании Pioneer, завершенное в мае, позволило компании на три года раньше перейти к добыче порядка половины углеводородов на активах с наиболее благоприятными условиями - в Пермском бассейне, в Гайане и на производстве сжиженного природного газа. До 2030 года добыча на них вырастет еще на 1,2 миллиона б.н.э. Добыча ExxonMobil по итогам первых трёх кварталов года составила 4,2 миллиона б.н.э. в сутки, что на 14% больше в годовом выражении. При этом в 2023 году она была 3,738 миллиона б.н.э. в сутки. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, в 2023 году составила 36,01 миллиарда долларов, что в 1,5 раза меньше уровня годом ранее. "До 2030 года мы планируем направить около 140 миллиардов долларов на крупные проекты и программу развития Пермского бассейна", - приводятся в сообщении слова главы ExxonMobil Даррена Вудса. В течение шести лет компания рассчитывает получить дополнительные 20 миллиардов потенциальной прибыли и 30 миллиардов денежного потока. "Компания планирует увеличить прибыль в среднем на 10%, а денежный поток - на 8%, а также планирует добиться дополнительной структурной экономии в размере 7 миллиардов долларов за счет упрощения бизнес-процессов, оптимизации цепочек поставок, дальнейшего совершенствования процессов технического обслуживания и модернизации информационных технологий и системы управления данными", - добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20241211/neft-853497295.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_332:0:2068:1302_1920x0_80_0_0_8ee15cf72b277dec1dcb73e930920168.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, углеводороды, exxonmobil
США, углеводороды, ExxonMobil
17:09 11.12.2024
 
ExxonMobil планирует почти на треть нарастить добычу углеводородов

ExxonMobil планирует увеличить добычу углеводородов к 2030 году почти на 30%

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
© Unsplash/Ben Wicks
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. ExxonMobil планирует увеличить добычу углеводородов до 5,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) к 2030 году при текущей добыче в 4,2 миллиона, говорится в обновленном корпоративном плане американской компании.
"Ожидается, что к 2030 году общий объем добычи достигнет 5,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, несмотря на то что компания планирует снизить интенсивность выбросов (углекислого газа в атмосферу Земли - ред.) в секторе разведки и добычи на 40-50% по сравнению с 2016 годом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приобретение американской нефтегазовой компании Pioneer, завершенное в мае, позволило компании на три года раньше перейти к добыче порядка половины углеводородов на активах с наиболее благоприятными условиями - в Пермском бассейне, в Гайане и на производстве сжиженного природного газа. До 2030 года добыча на них вырастет еще на 1,2 миллиона б.н.э.
Танкер - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
Россия и Центральная Азия нарастили экспорт нефти
15:54
Добыча ExxonMobil по итогам первых трёх кварталов года составила 4,2 миллиона б.н.э. в сутки, что на 14% больше в годовом выражении. При этом в 2023 году она была 3,738 миллиона б.н.э. в сутки. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, в 2023 году составила 36,01 миллиарда долларов, что в 1,5 раза меньше уровня годом ранее.
"До 2030 года мы планируем направить около 140 миллиардов долларов на крупные проекты и программу развития Пермского бассейна", - приводятся в сообщении слова главы ExxonMobil Даррена Вудса.
В течение шести лет компания рассчитывает получить дополнительные 20 миллиардов потенциальной прибыли и 30 миллиардов денежного потока. "Компания планирует увеличить прибыль в среднем на 10%, а денежный поток - на 8%, а также планирует добиться дополнительной структурной экономии в размере 7 миллиардов долларов за счет упрощения бизнес-процессов, оптимизации цепочек поставок, дальнейшего совершенствования процессов технического обслуживания и модернизации информационных технологий и системы управления данными", - добавляется в сообщении.
 
СШАуглеводородыExxonMobil
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала