https://1prime.ru/20241212/avto-853520796.html

Такого еще не было: Renault переосмыслит дизайн кроссоверов с 2028 года

Такого еще не было: Renault переосмыслит дизайн кроссоверов с 2028 года - 12.12.2024, ПРАЙМ

Такого еще не было: Renault переосмыслит дизайн кроссоверов с 2028 года

Renault готовится к фундаментальным изменениям в дизайне своих моделей следующего поколения, которые окончательно оформятся с 2028 года. Они отойдут от... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T13:28+0300

2024-12-12T13:28+0300

2024-12-12T13:28+0300

авто

бизнес

renault duster

кроссовер

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0c/853520425_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_03a710f54eca660abbdc6d4f5f2d2e56.jpg

МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Renault готовится к фундаментальным изменениям в дизайне своих моделей следующего поколения, которые окончательно оформятся с 2028 года. Они отойдут от привычных форм SUV и будут представлять собой новую эру в дизайне кузова, заявил глава дизайнерского отдела Жиль Видаль в беседе с Autocar.По его словам, будущие предлагают исключительные концепции. Ключевым ориентиром станет концепт Embleme, представленный в текущем году. Он демонстрирует качественные изменения в сферах эргономики, эффективности и экологичности, являясь лучшим представлением о том, что ждет Renault в глобальном масштабе с точки зрения визуальных решений.Новая линейка электромобилей получит более низкий и спортивный силуэт, выразительные, но не слишком минималистичные очертания, подчеркнул Видаль. По его словам, новый подход позволит создать более интересные автомобили, которые значительно отличаются от предыдущих моделей компании.При создании новых электрокаров разработчики рассматривают возможность использования элементов дизайна универсалов – такие модели в спортивном кузове выглядят достаточно привлекательно, при этом практичны, обладают хорошей грузоподъемностью и запасом хода. По словам дизайнера, нет существенной разницы между кроссоверами и многоцелевыми автомобилями (MPV). А универсалы, уступившие было долю рынка кроссоверам и внедорожникам, могут снова стать популярными в виде спортивных машин с низкой линией крыши и большим пространством для перевозки грузов.При этом популярные ретро-модели Renault 5, 4 и Twingo сохранят свою неповторимость и узнаваемый дизайн, заверил Видаль.

https://1prime.ru/20241207/hyundai-853413113.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, бизнес, renault duster, кроссовер