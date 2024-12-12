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Такого еще не было: Renault переосмыслит дизайн кроссоверов с 2028 года
Такого еще не было: Renault переосмыслит дизайн кроссоверов с 2028 года - 12.12.2024, ПРАЙМ
Такого еще не было: Renault переосмыслит дизайн кроссоверов с 2028 года
Renault готовится к фундаментальным изменениям в дизайне своих моделей следующего поколения, которые окончательно оформятся с 2028 года. Они отойдут от... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T13:28+0300
2024-12-12T13:28+0300
2024-12-12T13:28+0300
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МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Renault готовится к фундаментальным изменениям в дизайне своих моделей следующего поколения, которые окончательно оформятся с 2028 года. Они отойдут от привычных форм SUV и будут представлять собой новую эру в дизайне кузова, заявил глава дизайнерского отдела Жиль Видаль в беседе с Autocar.По его словам, будущие предлагают исключительные концепции. Ключевым ориентиром станет концепт Embleme, представленный в текущем году. Он демонстрирует качественные изменения в сферах эргономики, эффективности и экологичности, являясь лучшим представлением о том, что ждет Renault в глобальном масштабе с точки зрения визуальных решений.Новая линейка электромобилей получит более низкий и спортивный силуэт, выразительные, но не слишком минималистичные очертания, подчеркнул Видаль. По его словам, новый подход позволит создать более интересные автомобили, которые значительно отличаются от предыдущих моделей компании.При создании новых электрокаров разработчики рассматривают возможность использования элементов дизайна универсалов – такие модели в спортивном кузове выглядят достаточно привлекательно, при этом практичны, обладают хорошей грузоподъемностью и запасом хода. По словам дизайнера, нет существенной разницы между кроссоверами и многоцелевыми автомобилями (MPV). А универсалы, уступившие было долю рынка кроссоверам и внедорожникам, могут снова стать популярными в виде спортивных машин с низкой линией крыши и большим пространством для перевозки грузов.При этом популярные ретро-модели Renault 5, 4 и Twingo сохранят свою неповторимость и узнаваемый дизайн, заверил Видаль.
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авто, бизнес, renault duster, кроссовер
Авто, Бизнес, Renault Duster, кроссовер
Такого еще не было: Renault переосмыслит дизайн кроссоверов с 2028 года
Renault предложит новую концепцию дизайна кроссоверов с 2028 года
МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ. Renault готовится к фундаментальным изменениям в дизайне своих моделей следующего поколения, которые окончательно оформятся с 2028 года. Они отойдут от привычных форм SUV и будут представлять собой новую эру в дизайне кузова, заявил глава дизайнерского отдела Жиль Видаль в беседе с Autocar.
По его словам, будущие предлагают исключительные концепции. Ключевым ориентиром станет концепт Embleme, представленный в текущем году. Он демонстрирует качественные изменения в сферах эргономики, эффективности и экологичности, являясь лучшим представлением о том, что ждет Renault в глобальном масштабе с точки зрения визуальных решений.
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Новая линейка электромобилей получит более низкий и спортивный силуэт, выразительные, но не слишком минималистичные очертания, подчеркнул Видаль. По его словам, новый подход позволит создать более интересные автомобили, которые значительно отличаются от предыдущих моделей компании.
При создании новых электрокаров разработчики рассматривают возможность использования элементов дизайна универсалов – такие модели в спортивном кузове выглядят достаточно привлекательно, при этом практичны, обладают хорошей грузоподъемностью и запасом хода. По словам дизайнера, нет существенной разницы между кроссоверами и многоцелевыми автомобилями (MPV). А универсалы, уступившие было долю рынка кроссоверам и внедорожникам, могут снова стать популярными в виде спортивных машин с низкой линией крыши и большим пространством для перевозки грузов.
При этом популярные ретро-модели Renault 5, 4 и Twingo сохранят свою неповторимость и узнаваемый дизайн, заверил Видаль.