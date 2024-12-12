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Россияне изменили свое отношение к китайским автомобилям, считает эксперт
Россияне изменили свое отношение к китайским автомобилям, считает эксперт - 12.12.2024, ПРАЙМ
Россияне изменили свое отношение к китайским автомобилям, считает эксперт
Российские потребители стали лучше относиться к китайским автомобилям, хотя претензии остаются - прежде всего, связанные с наличием запчастей, заявила РИА... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T15:13+0300
2024-12-12T15:13+0300
2024-12-12T15:13+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российские потребители стали лучше относиться к китайским автомобилям, хотя претензии остаются - прежде всего, связанные с наличием запчастей, заявила РИА Новости ведущий аналитик "Сидорин Лаб" Наталия Кладова. "Два года назад, когда китайские автомобили начали активно выходить на отечественный рынок, у большинства наших потребителей срабатывал стереотип, что если китайское - значит, что-то плохое", - сказала она в кулуарах Китайско-российского форума автомобильной промышленности. Сегодня, по ее словам, "хотя стереотип до сих пор срабатывает, мнение российских потребителей все же по отношению к китайским автомобилям меняется, и чаще в положительную сторону". "К такому выводу мы пришли, обработав и проанализировав более 300 тысяч отзывов, упоминаний, появившихся на различных платформах в социальных медиа", - пояснила Кладова. Вместе с тем она отметила, что претензии к автомобилям из КНР у россиян остаются, несмотря на рост доверия: речь прежде всего "проблемах с запчастями, которые при поломке авто приходится долго ждать, порой не один, не два месяца". Китайские автомобили также часто не приспособлены к российским климатическим условиям и быстро ржавеют - покупателям хотелось бы, чтобы цены на машины все же соответствовали качеству, добавила эксперт.
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авто, россия, россияне, китайские авто
Экономика, Авто, РОССИЯ, россияне, китайские авто
Россияне изменили свое отношение к китайским автомобилям, считает эксперт
Эксперт Кладова: россияне стали лучше относиться к китайским автомобилям
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российские потребители стали лучше относиться к китайским автомобилям, хотя претензии остаются - прежде всего, связанные с наличием запчастей, заявила РИА Новости ведущий аналитик "Сидорин Лаб" Наталия Кладова.
"Два года назад, когда китайские автомобили начали активно выходить на отечественный рынок, у большинства наших потребителей срабатывал стереотип, что если китайское - значит, что-то плохое", - сказала она в кулуарах Китайско-российского форума автомобильной промышленности.
Сегодня, по ее словам, "хотя стереотип до сих пор срабатывает, мнение российских потребителей все же по отношению к китайским автомобилям меняется, и чаще в положительную сторону". "К такому выводу мы пришли, обработав и проанализировав более 300 тысяч отзывов, упоминаний, появившихся на различных платформах в социальных медиа", - пояснила Кладова.
Вместе с тем она отметила, что претензии к автомобилям из КНР у россиян остаются, несмотря на рост доверия: речь прежде всего "проблемах с запчастями, которые при поломке авто приходится долго ждать, порой не один, не два месяца".
Китайские автомобили также часто не приспособлены к российским климатическим условиям и быстро ржавеют - покупателям хотелось бы, чтобы цены на машины все же соответствовали качеству, добавила эксперт.
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