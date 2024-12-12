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Байден помиловал 39 граждан США - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Байден помиловал 39 граждан США
Байден помиловал 39 граждан США - 12.12.2024, ПРАЙМ
Байден помиловал 39 граждан США
Президент Соединенных Штатов Джо Байден помиловал 39 граждан США и смягчил наказание для 1,5 тысяч человек, сообщается в документе, опубликованном на сайте... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T13:41+0300
2024-12-12T13:46+0300
политика
сша
джо байден
заключенные
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден помиловал 39 граждан США и смягчил наказание для 1,5 тысяч человек, сообщается в документе, опубликованном на сайте Белого дома."Президент смягчает наказания почти 1,5 тысячи лиц... Он также дает помилование 39 лицам, которые получили приговоры за ненасильственные преступления. Эти действия представляют собой крупнейшее предоставление помилований за один день в современной истории", - отмечается в сообщении.Помимо этого, Байден ранее также подписал указ о помиловании своего сына Хантера, объясняя это несправедливостью судебного преследования. Это решение вызвало негодование со стороны избранного президента Дональда Трампа, который назвал его злоупотреблением и нарушением правосудия.
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сша, джо байден, заключенные
Политика, США, Джо Байден, заключенные
13:41 12.12.2024 (обновлено: 13:46 12.12.2024)
 
Байден помиловал 39 граждан США

Байден помиловал 39 американцев, смягчил наказания для 1,5 тысяч осужденных

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден помиловал 39 граждан США и смягчил наказание для 1,5 тысяч человек, сообщается в документе, опубликованном на сайте Белого дома.
"Президент смягчает наказания почти 1,5 тысячи лиц... Он также дает помилование 39 лицам, которые получили приговоры за ненасильственные преступления. Эти действия представляют собой крупнейшее предоставление помилований за один день в современной истории", - отмечается в сообщении.
Помимо этого, Байден ранее также подписал указ о помиловании своего сына Хантера, объясняя это несправедливостью судебного преследования. Это решение вызвало негодование со стороны избранного президента Дональда Трампа, который назвал его злоупотреблением и нарушением правосудия.
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ПолитикаСШАДжо Байдензаключенные
 
 
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