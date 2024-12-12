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Россия превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, заявили в МЭА

Россия превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, заявили в МЭА - 12.12.2024, ПРАЙМ

Россия превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, заявили в МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в ноябре сократила добычу нефти на 10 тысяч баррелей в сутки, до 9,25 миллиона баррелей в... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T12:06+0300

2024-12-12T12:06+0300

2024-12-12T12:06+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в ноябре сократила добычу нефти на 10 тысяч баррелей в сутки, до 9,25 миллиона баррелей в сутки, и превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+ на 270 тысяч баррелей в сутки, следует из доклада агентства. "Добыча сырой нефти в России в ноябре оставалась относительно неизменной и составила 9,25 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в октябре добыча нефти в России составляла 9,26 миллиона баррелей в сутки. По расчетам МЭА, с учетом добровольных сокращений ОПЕК+ и квот предельный уровень добычи для РФ в ноябре был на уровне 8,98 миллиона баррелей в сутки, и страна превысила его на 270 тысяч баррелей в сутки. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Для России квота составляет в 2024 году 9,948 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - пока планируется постепенно отменять с апреля 2025 года, при этом сроки, начиная с октября, постоянно переносились. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан в 2024 году добывали больше, чем нужно, поэтому компенсируют перепроизводство. С учетом добровольных сокращений и компенсаций в ноябре лимит для РФ составлял 8,948 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго РФ сообщало, что Россия в апреле-июле превысила целевые показатели добычи в рамках ОПЕК+. Как объясняло министерство, это было связано с разовыми проблемами с графиком поставок и техническими особенностями сокращения добычи на значительный объем. До конца сентября 2025 года страна компенсирует объемы добычи, превышенные с апреля, заявляло Минэнерго. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.

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мэа, россия, нефть, опек