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Эксперт оценил соотношение спроса и предложения на рынке нефти - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Эксперт оценил соотношение спроса и предложения на рынке нефти
Эксперт оценил соотношение спроса и предложения на рынке нефти - 12.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил соотношение спроса и предложения на рынке нефти
Соотношение спроса и предложения на мировом нефтяном рынке в 2025 году может "выйти в ноль", то есть сравняться, после дефицита в 2024 году; сокращения ОПЕК+... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T00:30+0300
2024-12-12T00:30+0300
нефть
энергетика
сша
гайана
бразилия
опек
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Соотношение спроса и предложения на мировом нефтяном рынке в 2025 году может "выйти в ноль", то есть сравняться, после дефицита в 2024 году; сокращения ОПЕК+ компенсирует рост добычи в Гайане, Бразилии и США, - такое мнение высказал РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. "В 2025 году нефтяной рынок может "выйти в ноль". Будет сказываться рост добычи в Гайане и Бразилии, которые используют для освоения морских месторождений установки для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO). Гайана в 2025 году должна будет ввести в строй FPSO Guyana One мощностью 250 тысяч баррелей в сутки, а в Бразилии выйдет на проектную мощность плавучая установка Marechal Duque de Caxias (180 тысяч баррелей в сутки), которая была введена в строй в бассейне Santos в минувшем октябре", - сказал эксперт. Он отметил, что минэнерго США в своем декабрьском докладе прогнозирует сокращение дефицита на рынке нефти: если по итогам 2024 года спрос будет превышать предложение на 440 тысяч баррелей в сутки, то в 2025 году - лишь на 90 тысяч. Согласно докладу, мировая добыча нефти в 2024 году прогнозируется на уровне 102,59 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году - 104,24 миллиона. Спрос ожидается на уровне 103,03 миллиона и 104,32 миллиона баррелей в сутки соответственно. В ноябрьском докладе минэнерго США ожидало в 2025 году профицита в 310 тысяч баррелей в сутки, а также более сильного дефицита в этом году - 510 тысяч баррелей в сутки. При этом добыча нефти в США должна увеличиться с 12,9 миллиона баррелей в сутки в 2023 году до 13,2 миллиона в 2024 году и 13,5 миллиона в 2025 году, что будет "играть на нивелирование дефицита", добавил Родионов. Однако он отметил, что минэнерго США подготовило свой прогноз 5 декабря – в тот же день, когда ОПЕК+ объявил о пересмотре целевого уровня добычи на 2025 год. Если ранее альянс планировал в течение следующего года увеличить ее на 2,46 миллиона баррелей, то теперь - лишь на 1,23 миллиона. "Минэнерго США учтет это только в январском прогнозе", - пояснил эксперт. "В целом для баланса рынка гораздо более важную роль будут играть риски досрочного прекращения сделки ОПЕК+. Если администрация Трампа анонсирует меры по дерегулированию экспорта и добычи, нефтяной рынок получит мощный "медвежий" сигнал, в ответ на который страны альянса могут приступить к неконтролируемому увеличению предложения, которое позволит частично перекрыть потери от снижения цен. В этом случае баланс рынка существенно изменится, и все текущие прогнозы можно будет отложить в сторону", - добавил Родионов.
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192
40
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40
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4.7
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нефть, сша, гайана, бразилия, опек
Нефть, Энергетика, США, ГАЙАНА, БРАЗИЛИЯ, ОПЕК
00:30 12.12.2024
 
Эксперт оценил соотношение спроса и предложения на рынке нефти

Эксперт Родионов: ОПЕК+ компенсирует рост добычи в Гайане, Бразилии и США

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Соотношение спроса и предложения на мировом нефтяном рынке в 2025 году может "выйти в ноль", то есть сравняться, после дефицита в 2024 году; сокращения ОПЕК+ компенсирует рост добычи в Гайане, Бразилии и США, - такое мнение высказал РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
"В 2025 году нефтяной рынок может "выйти в ноль". Будет сказываться рост добычи в Гайане и Бразилии, которые используют для освоения морских месторождений установки для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO). Гайана в 2025 году должна будет ввести в строй FPSO Guyana One мощностью 250 тысяч баррелей в сутки, а в Бразилии выйдет на проектную мощность плавучая установка Marechal Duque de Caxias (180 тысяч баррелей в сутки), которая была введена в строй в бассейне Santos в минувшем октябре", - сказал эксперт.
Он отметил, что минэнерго США в своем декабрьском докладе прогнозирует сокращение дефицита на рынке нефти: если по итогам 2024 года спрос будет превышать предложение на 440 тысяч баррелей в сутки, то в 2025 году - лишь на 90 тысяч.
Согласно докладу, мировая добыча нефти в 2024 году прогнозируется на уровне 102,59 миллиона баррелей в сутки, а в 2025 году - 104,24 миллиона. Спрос ожидается на уровне 103,03 миллиона и 104,32 миллиона баррелей в сутки соответственно. В ноябрьском докладе минэнерго США ожидало в 2025 году профицита в 310 тысяч баррелей в сутки, а также более сильного дефицита в этом году - 510 тысяч баррелей в сутки.
При этом добыча нефти в США должна увеличиться с 12,9 миллиона баррелей в сутки в 2023 году до 13,2 миллиона в 2024 году и 13,5 миллиона в 2025 году, что будет "играть на нивелирование дефицита", добавил Родионов. Однако он отметил, что минэнерго США подготовило свой прогноз 5 декабря – в тот же день, когда ОПЕК+ объявил о пересмотре целевого уровня добычи на 2025 год. Если ранее альянс планировал в течение следующего года увеличить ее на 2,46 миллиона баррелей, то теперь - лишь на 1,23 миллиона. "Минэнерго США учтет это только в январском прогнозе", - пояснил эксперт.
"В целом для баланса рынка гораздо более важную роль будут играть риски досрочного прекращения сделки ОПЕК+. Если администрация Трампа анонсирует меры по дерегулированию экспорта и добычи, нефтяной рынок получит мощный "медвежий" сигнал, в ответ на который страны альянса могут приступить к неконтролируемому увеличению предложения, которое позволит частично перекрыть потери от снижения цен. В этом случае баланс рынка существенно изменится, и все текущие прогнозы можно будет отложить в сторону", - добавил Родионов.
 
ЭнергетикаНефтьСШАГАЙАНАБРАЗИЛИЯОПЕК
 
 
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