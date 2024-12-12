Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил риски падения цен на нефть - 12.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241212/ekspert-853509791.html
Эксперт оценил риски падения цен на нефть
Эксперт оценил риски падения цен на нефть - 12.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил риски падения цен на нефть
Конструкция нефтегазовых доходов российского бюджета позволяет хеджировать риски падения мировых цен на нефть, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T06:49+0300
2024-12-12T06:49+0300
нефть
энергетика
россия
сша
москва
гайана
дональд трамп
опек
сколково
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853509791.jpg?1733975348
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Конструкция нефтегазовых доходов российского бюджета позволяет хеджировать риски падения мировых цен на нефть, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. По мнению эксперта, одним из рисков для бюджетной системы России в следующем году станет падение цен на нефть. Альянс ОПЕК+ на последней встрече продлил срок действия текущих квот до марта 2025 года, и рынки это не ободрило: цены на нефть Brent находятся в коридоре 72-75 долларов за баррель. Терешкин допускает, что после инаугурации Дональда Трампа среднегодовые котировки опустятся ниже 70 долларов за баррель, поскольку новый президент США планирует ослабить ограничения на проведение буровых работ. Вдобавок будет сказываться рост добычи в Гайане и Бразилии. "Однако риски сокращения нефтегазовых доходов бюджета будут отчасти компенсироваться за счет девальвации рубля, которая будет приводить к увеличению стоимости нефти в рублевом выражении. Еще одним благоприятным для бюджета фактором будет сама конструкция нефтегазовых доходов. По данным Минфина, по итогам первых 11 месяцев 2024 года 83% нефтегазовых доходов (до вычета субсидий для НПЗ) приходилось всего на два налога: НДПИ на нефть и налог на дополнительный доход (НДД), доля которых составила 68% и 15% соответственно", - сказал собеседник агентства. Первый налог зависит в основном от объема добычи нефти, а второй - от выручки от ее реализации, за вычетом расходов на добычу и транспортировку, объяснил эксперт. Согласно текущим планам ОПЕК+, квота на добычу нефти для РФ к концу следующего года должна будет увеличиться с нынешних 8,98 миллиона баррелей в сутки до 9,21 миллиона баррелей в сутки. При этом фактический уровень добычи нефти сейчас находится ниже квотируемого уровня. Рост добычи будет способствовать увеличению налоговой базы по НДПИ на нефть. В свою очередь снижение цен не будет носить драматичного характера, считает Терешкин. Он допускает кратковременные падения цен на Brent ниже 50 долларов за баррель, но это повлечет за собой риски сокращения добычи в США, и в результате рынок достаточно быстро вернется к норме. Поэтому серьезного сокращения доходов по НДД ждать не стоит.
сша
москва
гайана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, сша, москва, гайана, дональд трамп, опек, сколково, минфин
Нефть, Энергетика, РОССИЯ, США, МОСКВА, ГАЙАНА, Дональд Трамп, ОПЕК, Сколково, Минфин
06:49 12.12.2024
 
Эксперт оценил риски падения цен на нефть

Эксперт Терешкин: конструкция нефтегазовых доходов снижает риски падения цен на нефть

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Конструкция нефтегазовых доходов российского бюджета позволяет хеджировать риски падения мировых цен на нефть, заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин.
По мнению эксперта, одним из рисков для бюджетной системы России в следующем году станет падение цен на нефть. Альянс ОПЕК+ на последней встрече продлил срок действия текущих квот до марта 2025 года, и рынки это не ободрило: цены на нефть Brent находятся в коридоре 72-75 долларов за баррель.
Терешкин допускает, что после инаугурации Дональда Трампа среднегодовые котировки опустятся ниже 70 долларов за баррель, поскольку новый президент США планирует ослабить ограничения на проведение буровых работ. Вдобавок будет сказываться рост добычи в Гайане и Бразилии.
"Однако риски сокращения нефтегазовых доходов бюджета будут отчасти компенсироваться за счет девальвации рубля, которая будет приводить к увеличению стоимости нефти в рублевом выражении. Еще одним благоприятным для бюджета фактором будет сама конструкция нефтегазовых доходов. По данным Минфина, по итогам первых 11 месяцев 2024 года 83% нефтегазовых доходов (до вычета субсидий для НПЗ) приходилось всего на два налога: НДПИ на нефть и налог на дополнительный доход (НДД), доля которых составила 68% и 15% соответственно", - сказал собеседник агентства.
Первый налог зависит в основном от объема добычи нефти, а второй - от выручки от ее реализации, за вычетом расходов на добычу и транспортировку, объяснил эксперт. Согласно текущим планам ОПЕК+, квота на добычу нефти для РФ к концу следующего года должна будет увеличиться с нынешних 8,98 миллиона баррелей в сутки до 9,21 миллиона баррелей в сутки. При этом фактический уровень добычи нефти сейчас находится ниже квотируемого уровня. Рост добычи будет способствовать увеличению налоговой базы по НДПИ на нефть.
В свою очередь снижение цен не будет носить драматичного характера, считает Терешкин. Он допускает кратковременные падения цен на Brent ниже 50 долларов за баррель, но это повлечет за собой риски сокращения добычи в США, и в результате рынок достаточно быстро вернется к норме. Поэтому серьезного сокращения доходов по НДД ждать не стоит.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯСШАМОСКВАГАЙАНАДональд ТрампОПЕКСколковоМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала