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Эксперт прокомментировал заявление Меркель о поставках газа из России - 12.12.2024, ПРАЙМ
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Эксперт прокомментировал заявление Меркель о поставках газа из России
Эксперт прокомментировал заявление Меркель о поставках газа из России - 12.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал заявление Меркель о поставках газа из России
Бывший канцлер Германии и экс-лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, заявившая о выгоде от былых поставок газа из России, могла таким... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T07:46+0300
2024-12-12T07:46+0300
газ
экономика
россия
германия
москва
украина
ангела меркель
олаф шольц
владимир зеленский
бундестаг
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Бывший канцлер Германии и экс-лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, заявившая о выгоде от былых поставок газа из России, могла таким образом пытаться проверить общественное мнение о возможности возобновления поставок при будущем правительстве с участием ХДС, предположил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее в эфире канала France 2 Меркель заявила, что не считает многолетние поставки газа из России в Германию ошибкой. По ее словам, та сделка была выгодна для обеих стран. "Это возможно (что заявление было проверкой общественного мнения - ред.). Хорошая черта (кандидата в канцлеры и нынешнего лидера ХДС Фридриха) Мерца - прагматизм. Если он понимает, что другого пути нет, он быстро меняет подход", - сказал собеседник. С его точки зрения, Мерц, действуя прагматично, мог бы в целом забыть о тех или иных обещаниях Владимиру Зеленскому и начать строить новые отношения с Россией. Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Датой вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве может стать 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направил в Бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в Бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти полного консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается наиболее популярной политической силой Германии с 32% поддержки, свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild.
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газ, россия, германия, москва, украина, ангела меркель, олаф шольц, владимир зеленский, бундестаг, bild
Газ, Экономика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Ангела Меркель, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Бундестаг, Bild
07:46 12.12.2024
 
Эксперт прокомментировал заявление Меркель о поставках газа из России

Эксперт Нимайер: Меркель могла проверить общественное мнение о поставках газа из России

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Бывший канцлер Германии и экс-лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, заявившая о выгоде от былых поставок газа из России, могла таким образом пытаться проверить общественное мнение о возможности возобновления поставок при будущем правительстве с участием ХДС, предположил в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее в эфире канала France 2 Меркель заявила, что не считает многолетние поставки газа из России в Германию ошибкой. По ее словам, та сделка была выгодна для обеих стран.
"Это возможно (что заявление было проверкой общественного мнения - ред.). Хорошая черта (кандидата в канцлеры и нынешнего лидера ХДС Фридриха) Мерца - прагматизм. Если он понимает, что другого пути нет, он быстро меняет подход", - сказал собеседник.
С его точки зрения, Мерц, действуя прагматично, мог бы в целом забыть о тех или иных обещаниях Владимиру Зеленскому и начать строить новые отношения с Россией.
Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
Датой вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве может стать 23 февраля 2025 года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направил в Бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в Бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти полного консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остается наиболее популярной политической силой Германии с 32% поддержки, свидетельствуют данные опроса института INSA для издания Bild.
 
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