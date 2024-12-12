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Эксперт рассказал, что грозит Канаде при прекращении поставок нефти в США
Эксперт рассказал, что грозит Канаде при прекращении поставок нефти в США - 12.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что грозит Канаде при прекращении поставок нефти в США
Канада сама столкнется со сложностями, если прекратит экспорт нефти в США из-за высоких пошлин, инфраструктуры недостаточно, чтобы перенаправить достаточные... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T17:29+0300
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2024-12-12T17:29+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Канада сама столкнется со сложностями, если прекратит экспорт нефти в США из-за высоких пошлин, инфраструктуры недостаточно, чтобы перенаправить достаточные объемы на другие рынки, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Глава провинции Онтарио Даг Форд заявил, что Канада может прекратить поставки энергоносителей в США, если избранный президент Дональд Трамп введет пошлины в 25% на канадские товары, сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс. Форд подчеркнул, что Канада готова применить все возможные меры, в том числе отключение энергоснабжения для США. "Канадцам ту нефть, которую они не поставят в США, если до этого дойдет, тоже деть-то особо некуда... Чтобы такие объемы вывести на мировой рынок и куда-то отправить вместо США, нужна дополнительная инфраструктура. Лишних нефтепроводов у канадцев сейчас нет. Строить их нужно годами. Инвестировать тоже довольно большие суммы", - сказал эксперт, отметив, что помимо этого на территории Канады сложно что-то построить из-за невозможности договориться с коренными народами. Он подчеркнул, что США также будет сложно без канадской нефти, ведь они и так ввели санкции против российского и венесуэльского сырья, могут еще больше ужесточить их по иранскому "черному золоту". Это повысит конкуренцию с Европой за ближневосточную нефть. Заменить канадскую тяжелую, сернистую нефть своей добычей США также не смогут, так как американская сланцевая нефть гораздо легче, почти как газовый конденсат, объяснил Юшков. Таким образом, Канаде в случае отказа поставлять нефть в США придется сокращать добычу, что на какое-то время повысит цены - пока страны ОПЕК+ не компенсируют дефицит, добавил эксперт. Трамп не раз сообщал, что намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Ранее он пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады.
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сша, канада, нефть, дональд трамп, поставки нефти
Экономика, США, КАНАДА, Нефть, Дональд Трамп, поставки нефти
Эксперт рассказал, что грозит Канаде при прекращении поставок нефти в США
Юшков: Канада столкнется со сложностями, если решит не поставлять нефть в США
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Канада сама столкнется со сложностями, если прекратит экспорт нефти в США из-за высоких пошлин, инфраструктуры недостаточно, чтобы перенаправить достаточные объемы на другие рынки, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Глава провинции Онтарио Даг Форд заявил, что Канада может прекратить поставки энергоносителей в США, если избранный президент Дональд Трамп введет пошлины в 25% на канадские товары, сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс. Форд подчеркнул, что Канада готова применить все возможные меры, в том числе отключение энергоснабжения для США.
"Канадцам ту нефть, которую они не поставят в США, если до этого дойдет, тоже деть-то особо некуда... Чтобы такие объемы вывести на мировой рынок и куда-то отправить вместо США, нужна дополнительная инфраструктура. Лишних нефтепроводов у канадцев сейчас нет. Строить их нужно годами. Инвестировать тоже довольно большие суммы", - сказал эксперт, отметив, что помимо этого на территории Канады сложно что-то построить из-за невозможности договориться с коренными народами.
Он подчеркнул, что США также будет сложно без канадской нефти, ведь они и так ввели санкции против российского и венесуэльского сырья, могут еще больше ужесточить их по иранскому "черному золоту". Это повысит конкуренцию с Европой за ближневосточную нефть. Заменить канадскую тяжелую, сернистую нефть своей добычей США также не смогут, так как американская сланцевая нефть гораздо легче, почти как газовый конденсат, объяснил Юшков.
Таким образом, Канаде в случае отказа поставлять нефть в США придется сокращать добычу, что на какое-то время повысит цены - пока страны ОПЕК+ не компенсируют дефицит, добавил эксперт.
Трамп не раз сообщал, что намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Ранее он пообещал прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады.
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