https://1prime.ru/20241212/kurs-853530476.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 декабря

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 декабря - 12.12.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 декабря

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 10,55 копейки - до 13,9594 рубля, курс доллара - на 67,93 копейки, до 103,9500 рубля,... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T17:47+0300

2024-12-12T17:47+0300

2024-12-12T17:51+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 10,55 копейки - до 13,9594 рубля, курс доллара - на 67,93 копейки, до 103,9500 рубля, курс евро - на 1,92 рубля, до 110,4804 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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