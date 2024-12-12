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МЭА считает, что нефтяной экспорт России в ноябре снизился

МЭА считает, что нефтяной экспорт России в ноябре снизился - 12.12.2024, ПРАЙМ

МЭА считает, что нефтяной экспорт России в ноябре снизился

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в ноябре снизила экспорт нефти и нефтепродуктов на 120 тысяч баррелей в сутки к октябрю, до... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T12:02+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в ноябре снизила экспорт нефти и нефтепродуктов на 120 тысяч баррелей в сутки к октябрю, до 7,33 миллиона баррелей в сутки, а ее доход снизился на 1,1 миллиарда долларов, до 14,6 миллиарда, следует из ежемесячного доклада агентства. "Общий объем нефтяного экспорта из России в ноябре снизился на 120 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 7,33 миллиона баррелей в сутки, при этом экспорт нефти упал на 100 тысяч баррелей в сутки, а нефтепродуктов - на 20 тысяч баррелей в сутки", - утверждается в докладе. "Общая экспортная выручка (России - ред.) снизилась на 1,1 миллиарда долларов за месяц (на нефть пришлось 800 миллионов долларов, нефтепродукты - 300 миллионов долларов) из-за снижения цен и объемов экспорта", - говорится также в докладе. В таблицах уточняется, что экспортная выручка за ноябрь составила 14,6 миллиарда долларов против 15,7 миллиарда в октябре. В годовом выражении доходы сократились на 1,6 миллиарда долларов. Как пояснили в МЭА, цены на нефть за ноябрь потеряли около 1,2 доллара за баррель, на нефтепродукты также снизились: на бензин - на 0,8 доллара за баррель, нафту - 3 доллара, мазут - 5,45 доллара. Цены на остальные нефтепродукты остались относительно неизменными. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.

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россия, мэа, нефть