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МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире - 12.12.2024, ПРАЙМ

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире

Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 80 тысяч баррелей в сутки, до 843 тысяч баррелей в... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T12:03+0300

2024-12-12T12:03+0300

2024-12-12T12:03+0300

энергетика

мэа

нефть

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 80 тысяч баррелей в сутки, до 843 тысяч баррелей в сутки, и теперь ожидает спрос на уровне 102,807 миллиона баррелей в сутки, следует из декабрьского доклада МЭА. "Рост в 2024 году ожидается на 80 тысяч баррелей в сутки ниже оценки, данной в отчете за прошлый месяц", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, МЭА пересмотрело оценку спроса на 2023 год: показатель вырос до 101,964 миллиона баррелей в сутки против прежней оценки в 101,897 миллиона. Таким образом, агентство ожидает, что мировой спрос на нефть в 2024 году составит 102,807 миллиона баррелей в сутки, а рост - примерно 843 тысячи баррелей в сутки. В ноябрьском докладе мировой спрос в этом году ожидался на уровне 102,817 миллиона баррелей в сутки и рост примерно на 921 тысячу баррелей в сутки. Мировой спрос на нефть в 2025 году прогнозируется на уровне 103,887 миллиона баррелей в сутки с ростом на 1,1 миллиона баррелей в сутки. "Ожидается, что в 2025 году темпы роста мирового спроса на нефть умеренно ускорятся - с 840 тысяч баррелей в сутки в 2024 году до 1,1 миллиона", - указывается в докладе. Повышение прогноза роста спроса на нефть в мире в 2025 году отражает продолжение тенденции этого года, при этом прирост близок к долгосрочному среднему показателю и отражает неудовлетворительную макроэкономическую ситуацию и изменение структуры потребления нефти, объясняет МЭА.

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мэа, нефть