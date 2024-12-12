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МЭА снизило прогноз роста добычи нефти в мире

МЭА снизило прогноз роста добычи нефти в мире - 12.12.2024, ПРАЙМ

МЭА снизило прогноз роста добычи нефти в мире

Международное энергетическое агентство (МЭА) чуть снизило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года - на 10 тысяч баррелей в сутки, теперь... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T12:01+0300

2024-12-12T12:01+0300

2024-12-12T12:01+0300

энергетика

мэа

нефть

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) чуть снизило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года - на 10 тысяч баррелей в сутки, теперь ожидает ее роста примерно на 630 тысяч баррелей в день, до 102,9 миллиона, следует из ежемесячного доклада агентства. "Мировая добыча нефти в 2024 году, как ожидается, вырастет на 630 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении, до 102,9 миллиона баррелей в сутки в этом году", - говорится в докладе. Агентство в прошлом докладе прогнозировало рост мировой добычи нефти на 640 тысяч баррелей в сутки – до 102,91 миллиона баррелей в сутки. МЭА понизило прогноз по мировой добыче нефти в 2025 году на 11 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой, до 104,84 миллиона баррелей в сутки, что больше на 1,94 миллиона баррелей в сутки в годовом выражении.

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мэа, нефть