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СМИ: "Роснефть" и индийская Reliance заключили крупнейшую нефтяную сделку
СМИ: "Роснефть" и индийская Reliance заключили крупнейшую нефтяную сделку - 12.12.2024, ПРАЙМ
СМИ: "Роснефть" и индийская Reliance заключили крупнейшую нефтяную сделку
Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" и индийская Reliance заключили крупнейшую в истории индийско-российскую сделку по поставкам нефти,... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T13:20+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" и индийская Reliance заключили крупнейшую в истории индийско-российскую сделку по поставкам нефти, передает Reuters со ссылкой на ознакомленные источники."Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" согласилась поставлять почти 500 000 баррелей нефти в сутки индийской частной нефтеперерабатывающей компании Reliance в рамках крупнейшей в истории энергетической сделки между двумя странами", - сказано в публикации.Отмечается, что соглашение заключено на десять лет. В Reliance заявили, что работают с международными поставщиками, в том числе из России, и сделки заключаются на основе рыночных условий.По условиям сделки, "Роснефть" будет поставлять 20-21 груз на судах размера "Афрамакс" (от 80 000 до 100 000 метрических тонн) различных сортов российской нефти и три груза мазута объемом около 100 000 тонн каждый в месяц, заметили в издании.Индия стала крупнейшим импортером российской нефти после того, как Европейский союз, ранее являвшийся основным покупателем, ввел санкции на импорт российской нефти в ответ на начало спецоперации на Украине.
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Энергетика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Нефть
СМИ: "Роснефть" и индийская Reliance заключили крупнейшую нефтяную сделку
Reuters: "Роснефть" и Reliance заключили крупнейшую сделку по поставкам нефти
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ.
Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" и индийская Reliance заключили крупнейшую в истории индийско-российскую сделку по поставкам нефти, передает
Reuters со ссылкой на ознакомленные источники.
"Российская государственная нефтяная компания "Роснефть" согласилась поставлять почти 500 000 баррелей нефти в сутки индийской частной нефтеперерабатывающей компании Reliance в рамках крупнейшей в истории энергетической сделки между двумя странами", - сказано в публикации.
Отмечается, что соглашение заключено на десять лет. В Reliance заявили, что работают с международными поставщиками, в том числе из России, и сделки заключаются на основе рыночных условий.
По условиям сделки, "Роснефть" будет поставлять 20-21 груз на судах размера "Афрамакс" (от 80 000 до 100 000 метрических тонн) различных сортов российской нефти и три груза мазута объемом около 100 000 тонн каждый в месяц, заметили в издании.
Индия стала крупнейшим импортером российской нефти после того, как Европейский союз, ранее являвшийся основным покупателем, ввел санкции на импорт российской нефти в ответ на начало спецоперации на Украине.
Россия сохранила статус лидера по поставкам нефти в Индию