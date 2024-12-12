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Стоимость нефти перешла к снижению после трехдневного роста

Стоимость нефти перешла к снижению после трехдневного роста - 12.12.2024, ПРАЙМ

Стоимость нефти перешла к снижению после трехдневного роста

Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после роста предыдущих трех дней, свидетельствуют данные торгов. | 12.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после роста предыдущих трех дней, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.24 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,11%, до 73,44 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,1%, до 70,22 доллара. Утром нефть дорожала в пределах 0,2%. За предыдущие три торговые сессии цена нефти Brent выросла на 3,4%, WTI – на 4,6%. Факторами поддержки котировок выступали опасения вокруг ситуации в Сирии, ожидания по стимулированию экономики Китая, крупного импортера и потребителя нефти, а также недельные данные о снижении запасов нефти в США. В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 декабря сократились на 1,4 миллиона баррелей, аналитики прогнозировали снижение на 1,1 миллиона баррелей. Инвесторы также оценивают данные ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). В докладе агентство чуть снизило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года, а также понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год.

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нефть, brent, wti