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Стоимость нефти перешла к снижению после трехдневного роста - 12.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241212/neft-853523461.html
Стоимость нефти перешла к снижению после трехдневного роста
Стоимость нефти перешла к снижению после трехдневного роста - 12.12.2024, ПРАЙМ
Стоимость нефти перешла к снижению после трехдневного роста
Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после роста предыдущих трех дней, свидетельствуют данные торгов. | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T14:38+0300
2024-12-12T14:38+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после роста предыдущих трех дней, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.24 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,11%, до 73,44 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,1%, до 70,22 доллара. Утром нефть дорожала в пределах 0,2%. За предыдущие три торговые сессии цена нефти Brent выросла на 3,4%, WTI – на 4,6%. Факторами поддержки котировок выступали опасения вокруг ситуации в Сирии, ожидания по стимулированию экономики Китая, крупного импортера и потребителя нефти, а также недельные данные о снижении запасов нефти в США. В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 декабря сократились на 1,4 миллиона баррелей, аналитики прогнозировали снижение на 1,1 миллиона баррелей. Инвесторы также оценивают данные ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). В докладе агентство чуть снизило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года, а также понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год.
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нефть, brent, wti
Экономика, Нефть, BRENT, WTI
14:38 12.12.2024
 
Стоимость нефти перешла к снижению после трехдневного роста

Стоимость нефти снизилась на 0,11% после трехдневного роста

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем уменьшаются после роста предыдущих трех дней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.24 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,11%, до 73,44 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,1%, до 70,22 доллара. Утром нефть дорожала в пределах 0,2%.
За предыдущие три торговые сессии цена нефти Brent выросла на 3,4%, WTI – на 4,6%. Факторами поддержки котировок выступали опасения вокруг ситуации в Сирии, ожидания по стимулированию экономики Китая, крупного импортера и потребителя нефти, а также недельные данные о снижении запасов нефти в США.
В среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 декабря сократились на 1,4 миллиона баррелей, аналитики прогнозировали снижение на 1,1 миллиона баррелей.
Инвесторы также оценивают данные ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). В докладе агентство чуть снизило прогноз роста мировой добычи нефти по итогам текущего года, а также понизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год.
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире
12:03
 
ЭкономикаНефтьBRENTWTI
 
 
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