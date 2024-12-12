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Названы три ошибки при покупке китайского автомобиля
Названы три ошибки при покупке китайского автомобиля - 12.12.2024, ПРАЙМ
Названы три ошибки при покупке китайского автомобиля
При приобретении китайского автомобиля возможны ошибки, которые в дальнейшем могут стать причиной серьезных проблем и лишних трат. О них рассказал изданию... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T17:23+0300
2024-12-12T17:23+0300
2024-12-12T17:23+0300
экономика
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китайские авто
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. При приобретении китайского автомобиля возможны ошибки, которые в дальнейшем могут стать причиной серьезных проблем и лишних трат. О них рассказал изданию "Газета.Ru" директор розничных продаж компании "Авилон" Илья Петров.По его словам, первой ошибкой является покупка модели, продаваемой на российском рынке малыми тиражами. Впоследствии у автолюбителя могут появиться проблемы при обслуживании и ремонте. При малых тиражах импортеры или представительства брендов, как правило, не имеют больших складов по расходным материалам и запчастям, в частности стекол и кузовных деталей, пояснил Петров. Это может усложнить владельцу китайского авто как обычное прохождение техосмотра, так и более крупный ремонт, например, при аварии, добавил он.Второй ошибкой, по мнению эксперта, является покупка китайского авто не у официального импортера, при его наличии на российском рынке, а у "серых" дилеров. Петров предупредил, что экономия в 100–200 тысяч рублей в моменте может обернуться большей потерей в случае поломки крупного узла или дорогостоящей электроники, а также еще большей потерей скажется при последующей продаже машины через 3–5 лет.Третьей ошибкой эксперт считает приобретение модели более высокого класса, но в начальной комплектации вместо авто в своем бюджете в средней комплектации. По мнению Петрова, это лишает автолюбителя возможности ездить на машине с комфортными опциями и системами безопасности в обмен на премиальный вид.
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россия, авто, китайские авто
Экономика, РОССИЯ, Авто, китайские авто
Названы три ошибки при покупке китайского автомобиля
В "Авилоне" назвали три ошибки при покупке китайского автомобиля
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ.
При приобретении китайского автомобиля возможны ошибки, которые в дальнейшем могут стать причиной серьезных проблем и лишних трат. О них рассказал изданию "Газета.Ru"
директор розничных продаж компании "Авилон" Илья Петров.
По его словам, первой ошибкой является покупка модели, продаваемой на российском рынке малыми тиражами. Впоследствии у автолюбителя могут появиться проблемы при обслуживании и ремонте. При малых тиражах импортеры или представительства брендов, как правило, не имеют больших складов по расходным материалам и запчастям, в частности стекол и кузовных деталей, пояснил Петров. Это может усложнить владельцу китайского авто как обычное прохождение техосмотра, так и более крупный ремонт, например, при аварии, добавил он.
Второй ошибкой, по мнению эксперта, является покупка китайского авто не у официального импортера, при его наличии на российском рынке, а у "серых" дилеров. Петров предупредил, что экономия в 100–200 тысяч рублей в моменте может обернуться большей потерей в случае поломки крупного узла или дорогостоящей электроники, а также еще большей потерей скажется при последующей продаже машины через 3–5 лет.
Третьей ошибкой эксперт считает приобретение модели более высокого класса, но в начальной комплектации вместо авто в своем бюджете в средней комплектации. По мнению Петрова, это лишает автолюбителя возможности ездить на машине с комфортными опциями и системами безопасности в обмен на премиальный вид.
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