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ВС России ударили по месту расположения военных ВСУ в Харьковской области
ВС России ударили по месту расположения военных ВСУ в Харьковской области - 12.12.2024, ПРАЙМ
ВС России ударили по месту расположения военных ВСУ в Харьковской области
ВС России ударили по месту расположения Вооруженных сил Украины. Об этом агентству РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T16:38+0300
2024-12-12T16:38+0300
2024-12-12T16:40+0300
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. ВС России ударили по месту расположения Вооруженных сил Украины. Об этом агентству РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Харьковская область, прилетало в село Кутьковка", — отметил собеседник издания.Лебедев добавил, что атака была нанесена именно по расположению бойцов ВСУ.Также отмечается, что в Черниговской области также был нанесен удар с последующей вторичной детонацией возле ангара, где военные ВСУ устанавливали взрывчатку на беспилотники-камикадзе
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВС РФ
ВС России ударили по месту расположения военных ВСУ в Харьковской области
Лебедев: удар нанесен по месту расположения военных ВСУ в Харьковской области
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. ВС России ударили по месту расположения Вооруженных сил Украины. Об этом агентству РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Харьковская область, прилетало в село Кутьковка", — отметил собеседник издания.
Лебедев добавил, что атака была нанесена именно по расположению бойцов ВСУ.
Также отмечается, что в Черниговской области также был нанесен удар с последующей вторичной детонацией возле ангара, где военные ВСУ устанавливали взрывчатку на беспилотники-камикадзе
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