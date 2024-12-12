В Россию привезли новый Renault Samsung XM3
Дилер привез в Россию купе-кроссовер Renault Samsung XM3 за ₽2,88 млн
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. На российском рынке появился новый купе-кроссовер Renault Samsung XM3. Дилер "Максимум Лахта" из Санкт-Петербурга предлагает его на одном из классифайдов по цене 2 881 000 рублей. Об этом сообщило издание Autonews.
Отмечается, что внешность XM3 напоминает выпускавшуюся в России до 2022 года модель Renault Arkana. Отличие заключается только в шильдиках.
По данным издания, в России представлена Renault Samsung XM3 с бензиновым двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 152 лошадиных силы с передним приводом и автоматической коробкой передач. В комплектации есть несколько опций безопасности, в частности антипробуксовочная система и ABS. Также имеется однозонный климат-контроль, передний и задний парктроники, камера заднего вида, электрическая регулировка передних сидений, система мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
По данным издания, в России представлена Renault Samsung XM3 с бензиновым двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 152 лошадиных силы с передним приводом и автоматической коробкой передач. В комплектации есть несколько опций безопасности, в частности антипробуксовочная система и ABS. Также имеется однозонный климат-контроль, передний и задний парктроники, камера заднего вида, электрическая регулировка передних сидений, система мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.