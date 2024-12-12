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В Россию привезли новый Renault Samsung XM3 - 12.12.2024, ПРАЙМ
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В Россию привезли новый Renault Samsung XM3
В Россию привезли новый Renault Samsung XM3 - 12.12.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли новый Renault Samsung XM3
На российском рынке появился новый купе-кроссовер Renault Samsung XM3. Дилер "Максимум Лахта" из Санкт-Петербурга предлагает его на одном из классифайдов по... | 12.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-12T17:06+0300
2024-12-12T17:06+0300
экономика
россия
авто
renault
samsung
кроссовер
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. На российском рынке появился новый купе-кроссовер Renault Samsung XM3. Дилер "Максимум Лахта" из Санкт-Петербурга предлагает его на одном из классифайдов по цене 2 881 000 рублей. Об этом сообщило издание Autonews.Отмечается, что внешность XM3 напоминает выпускавшуюся в России до 2022 года модель Renault Arkana. Отличие заключается только в шильдиках.По данным издания, в России представлена Renault Samsung XM3 с бензиновым двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 152 лошадиных силы с передним приводом и автоматической коробкой передач. В комплектации есть несколько опций безопасности, в частности антипробуксовочная система и ABS. Также имеется однозонный климат-контроль, передний и задний парктроники, камера заднего вида, электрическая регулировка передних сидений, система мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
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россия, авто, renault, samsung, кроссовер
Экономика, РОССИЯ, Авто, Renault, Samsung, кроссовер
17:06 12.12.2024
 
В Россию привезли новый Renault Samsung XM3

Дилер привез в Россию купе-кроссовер Renault Samsung XM3 за ₽2,88 млн

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип компании Renault
Логотип компании Renault - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. На российском рынке появился новый купе-кроссовер Renault Samsung XM3. Дилер "Максимум Лахта" из Санкт-Петербурга предлагает его на одном из классифайдов по цене 2 881 000 рублей. Об этом сообщило издание Autonews.
Отмечается, что внешность XM3 напоминает выпускавшуюся в России до 2022 года модель Renault Arkana. Отличие заключается только в шильдиках.

По данным издания, в России представлена Renault Samsung XM3 с бензиновым двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 152 лошадиных силы с передним приводом и автоматической коробкой передач. В комплектации есть несколько опций безопасности, в частности антипробуксовочная система и ABS. Также имеется однозонный климат-контроль, передний и задний парктроники, камера заднего вида, электрическая регулировка передних сидений, система мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
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