https://1prime.ru/20241212/renault-samsung-853528899.html

В Россию привезли новый Renault Samsung XM3

В Россию привезли новый Renault Samsung XM3 - 12.12.2024, ПРАЙМ

В Россию привезли новый Renault Samsung XM3

На российском рынке появился новый купе-кроссовер Renault Samsung XM3. Дилер "Максимум Лахта" из Санкт-Петербурга предлагает его на одном из классифайдов по... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T17:06+0300

2024-12-12T17:06+0300

2024-12-12T17:06+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. На российском рынке появился новый купе-кроссовер Renault Samsung XM3. Дилер "Максимум Лахта" из Санкт-Петербурга предлагает его на одном из классифайдов по цене 2 881 000 рублей. Об этом сообщило издание Autonews.Отмечается, что внешность XM3 напоминает выпускавшуюся в России до 2022 года модель Renault Arkana. Отличие заключается только в шильдиках.По данным издания, в России представлена Renault Samsung XM3 с бензиновым двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 152 лошадиных силы с передним приводом и автоматической коробкой передач. В комплектации есть несколько опций безопасности, в частности антипробуксовочная система и ABS. Также имеется однозонный климат-контроль, передний и задний парктроники, камера заднего вида, электрическая регулировка передних сидений, система мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

https://1prime.ru/20241211/avto-853488732.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, renault, samsung, кроссовер