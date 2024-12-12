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Курс рубля к юаню на Мосбирже вновь сменил направление

Курс рубля к юаню на Мосбирже вновь сменил направление - 12.12.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже вновь сменил направление

Рубль на Московской бирже во второй половине дня торгуется в плюсе против юаня, опять сменив направление предыдущей сессии; курс китайской валюты остается ниже... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T17:36+0300

2024-12-12T17:36+0300

2024-12-12T17:36+0300

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МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже во второй половине дня торгуется в плюсе против юаня, опять сменив направление предыдущей сессии; курс китайской валюты остается ниже психологического уровня 14 рублей, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.22 мск снижался на 6 копеек, до 13,87 рубля. Снижение составляет 0,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,84-14,14 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 98,6 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 103,08 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,432 против 7,279 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2%. КУРСОВОЙ МАЯТНИК Рубль в четверг опять развернулся и торгуется в плюсе против юаня на Мосбирже. "Маятниковые" колебания предыдущих дней сохраняются: один день роста, один – снижения. Курс китайской валюты опять ушел ниже психологического уровня 14 рублей. "Поддержку рублю может оказывать сохраняющаяся из-за санкций нестабильность с трансграничными валютными операциями. Вероятно, периодически приходят задержавшиеся из-за этого крупные суммы иностранной валюты, которые необходимо срочно продать, что вызывает резкие импульсы укрепления рубля. В то же время другие аналогичные платежи остаются приостановленными, в результате последующий концентрированный заказ на покупку инвалюты в отсутствие ее достаточного предложения способен вызвать столь же быстрое ослабление рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневая ставка денежного рынка снизилась до 1,27% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 1,89% накануне. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.27 мск снижается на 0,5%, до 73,1 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,1%, до 106,8 пункта. ПРОГНОЗЫ Общая инфляционная картина требует дальнейшего ужесточения монетарной политики, однако значительная доля автономных факторов в инфляции (издержки санкций, высокие госрасходы, существенные объемы льготного кредитования, дефицит на рынке труда) снижают эффективность процентной ставки в борьбе с инфляцией, отмечают аналитики Райффайзенбанка. "С другой стороны, для компаний, активно использующих заемные средства, дальнейшее повышение ставки может обернуться серьезными проблемами (от сокращения инвестпрограмм до банкротств). Поэтому мы ожидаем, что ЦБ ограничится повышением ключевой ставки до 23% на ближайшем заседании 20 декабря", - добавляют аналитики, рассуждая о факторах курсообразования рубля. Пока же курс юаня опять не сумел закрепиться над уровнем 14 рублей, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Возможно, до конца торговой недели мы будем наблюдать затухающую консолидацию юаня, которая не выйдет за пределы диапазона 13,8–14,1 рубля", - рассчитывает он.

https://1prime.ru/20241211/dollar-853502379.html

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биржевые торги, мосбиржа, юань